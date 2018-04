Heiko Schröder (links) und Stefan Warnke stellen gern die Leistungsfähigkeit der Tischlerei Grimm vor. (Antje Holsten-Koerner und Antje Holsten-Körner, Antje Holsten-Körner)

Von der hochmodernen und präzisen Fertigung profitieren nicht nur die Kunden der Firma. „Wir bauen auch Möbel für andere Tischlereien“, sagt Stefan Warnke, der mit Heiko Schröder die Tischlerei führt. Grimm plant und fertigt nach Kundenwunsch Büroeinrichtungen, Küchen, Wohn- und Schlafräume oder Badmöbel.

Moderner Möbelbau beginnt mit einer individuellen Beratung und Erstellung einer 3-D-Visualisierung. Die Raumsituation und jedes Detail des Möbelstücks wird für den Kunden entworfen. Diese Planung ist dann die Grundlage des CNC-gesteuerten Zuschnitts und der Möbelfertigung. Ein Qualitätsmerkmal der Tischlerei ist die ausschließliche Verarbeitung von wärme- und wasserfestem PU-Leim an der Kantenanleimmaschine. Nur so können sogenannte Nullfugen erreicht werden, und die Möbelkanten behalten auch nach jahrelangem Gebrauch in Bad oder Küche ihre Festigkeit sowie Schönheit. Die Fertigung und Montage nehmen selbstverständlich nur Mitarbeiter der Tischlerei Grimm vor. Alle Gesellen und Meister haben sich in Spezialgebieten qualifiziert und bilden sich kontinuierlich fort.

Die Tischlerei Grimm sorgt für traumhafte Wintergärten. (Antje Holsten-Körner)

Ein weiterer Bereich ist die Bautischlerei mit Türen, Fenstern, aber auch Terrassenüberdachungen und Markisen. Die Tischlerei Grimm hat viele Möglichkeiten, eine Terrasse als zusätzlichen Wohnraum zu gestalten: Dachkonstruktionen, Schiebe- und Faltelemente aus Glas, Beschattungsanlagen, Wärmestrahler, integrierte Beleuchtungen und Markisen mit Zusatzfunktionen wie Beleuchtung, Regenschutz. Dies macht jede Terrasse zum Zimmer für alle Jahreszeiten.

Schon vor einigen Jahren hat der Betrieb zudem die Gebietsvertretung des Premiumanbieters Markilux übernommen. Rechtzeitig zum Beginn der Gartensaison steht die neue Kollektion bereit. Neu im Portfolio sind Markisen der Firma Leiner. „Soll die Markise auch bei starkem Regen oder Wind zum Einsatz kommen, kommt auch ein Modell von Leiner in Frage“ sagt Warnke. Auch bei Markisen- und Rollladenmotoren ist die Tischlerei Grimm der richtige Ansprechpartner, denn als ­Somfy-Expert-Betrieb vergeben sie eine verlängerte Garantie auf die Motoren. Diese Motoren können selbstverständlich nachgerüstet und mit einer Smart-Home-Technik ergänzt werden. „Wer sich für außergewöhnliche Lichtgestaltung interessiert, sollte sich selbstleuchtendes Glas

von Cleverglas merken“, erläutert ­Warnke. Verwendung findet es als Haustürfeld, Küchenspiegel, Duschwand oder Dachbeleuchtung. Die Sottrumer Tischlerei ist auch Velux-Fachbetrieb, ­Sunflex-Fachpartner und ShowerGuard-Partner. Diese Hersteller haben sich von der Kompetenz der Tischlerei überzeugt.

Tischlerei Grimm, Am Umspannwerk 6, 27367 Sottrum; weitere Informationen sind unter Telefon 042 64 / 12 59, per E-Mail an info@tischlerei-grimm.de oder unter www.tischlerei-grimm.de erhältlich.