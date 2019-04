Das Landratshaus Achim wurde 1765 vom Steuereinnehmer Hartwig von Horn errichtet. 1976 wurde es abgerissen. Heute steht ziemlich genau an dieser Stelle das Achimer Rathaus. (Sammlung Schnakenberg)

„Ziemlich exakt an dieser Stelle stand bis zu seinem Abriss im Jahr 1976 das alte Landratshaus.“ Das berichtet Günter Schnakenberg, ehrenamtlicher Stadtarchivar und Mitglied des Heimatvereins Achim. Er ist bestens vertraut mit der wechselvollen Historie des einstigen Landratshauses.

Laut Günter Schnakenberg war es bis zur Auflösung des Kreises Achim, der 1932 dem Kreis Verden zugeteilt wurde, Wohnung des Landrates des Kreises Achim. Der letzte Landrat war der Geheimrat Dr. Paul Wiedenfeld. Errichtet wurde das Gebäude im 18. Jahrhundert, genau gesagt 1765 von dem Kontributionseinnehmer (Steuereinnehmer) Hartwig von Horn. Er konnte sich allerdings nur 15 Jahre, bis

1780, an seinem Besitz erfreuen, dann starb der 42-Jährige an der Schwindsucht, heute als Tuberkulose bezeichnet.

Im Jahr darauf boten die Kinder von Hartwig von Horn den Besitz zum Verkauf an. Auf dieses Anwesen hatte der für die Verwaltung des Gohgerichts Achim, also der für die Gerichtsversammlungen zustän-

dige Oberamtmann von Danck-

werth, der in Bremen residierte, ein Auge geworfen. Nach seiner Vorstellung könnte hier im Ort ein Amtshaus eingerichtet werden. Das alte Amtshaus nahe der Kirche war 1626 im Dreißigjährigen Krieg abgebrannt, als das Dorf Achim ein Raub der Flammen wurde.

Um aber nicht direkt als Käufer aufzutreten, überließ von Dankwerth bei der Versteigerung den Achimer Juden Alexander als Bieter auftreten. Der erstand das Anwesen für 985 Reichstaler. Nun erfolgte ein Umbau des Hauses, um es für die Bedürfnisse als Amtshaus herzurichten. Erster Bewohner wurde der Amtsschreiber Johann Georg Meier, der zuvor im Klosteramt Wülfinghausen bei Eldagsen seinen Dienst versehen hatte. Er und seine Nachfolger waren für die Verwaltung und auch Rechtsprechung zuständig. Mit zunehmender Verwaltung wurde es aber immer enger im Amtshaus. So kam 1784 der Neubau eines Stall-, Wagen- und Torfhauses hinzu.

Günter Schnakenberg schlägt hier einen Bogen ins Heute: „Diese Wagenremise wird später als Feuerwehrhaus, dann als Stadtbibliothek und von 2017 bis 2019 als Restaurant ,Alte Feuerwache‘ genutzt. Seit dem 28. Februar 2019 ruht der Betrieb, da von dem Pächter der Pachtvertrag nicht verlängert wurde“, erzählt er und führt anschließend zurück in die Vergangenheit. „Bis 1835 finden im Amtshaus Gerichtsverhandlungen statt, dann wird das gegenüberliegende Pforthaus – es ist das Gefängnis – aufgestockt und das Obergeschoss als Gerichtssaal genutzt“.

Eine große Veränderung in der hannoverschen Verwaltung trat 1850 ein. Durch das Gerichtsverfassungsgesetz wurde die Justiz von der Verwaltung getrennt. In Achim kam man 1862 bis 1864 mit dem Bau von Amtsgericht und Gefängnis der örtlichen Trennung nach. Gleichzeitig wurde aus dem Gohgericht das Amt Achim.

Zum Landratshaus (Amtshaus) gehörte auch ein großer Garten. Anfangs wohl zum Anbau von Feldfrüchten gedacht, wurde er später parkähnlich angelegt und bestand so bis 1945. Danach wurde ein Teil der Fläche einigen Vertriebenenfamilien vorübergehend als Gemüsegarten zugeteilt. Doch schon

bald wurden dort die ersten Parkplätze angelegt. Und in den 50er-­Jahren entstand dort der neue Marktplatz. Nun hielt man hier die Wochen-, Mai- und Augustmärkte sowie Großveranstaltungen ab. Mehrmals schlugen auch Zirkusse ihre Zelte auf.

Mit der Sanierung der Achimer Innenstadt und dem Bau des Rathauses bekam der Platz ein neues Aussehen. „Als Baumplatz angelegt, sollte er die Atmosphäre rund um das Rathaus verschönern. Doch durch den Druck der Bürger sah sich die Stadtverwaltung gezwungen, im Herbst 1999 wieder einen Parkplatz anzulegen“, erinnert sich Günter Schnakenberg. Seit 2018 sind auch die Bäume verschwunden. Durch Pilzbefall war die Standfestigkeit der Robinien nicht mehr sicher, sie mussten gefällt werden.

Neben der Wagenremise ist auch der Brunnen nahe dem Amtsgericht ein Relikt aus alter Zeit. Er wurde vom Kontributionseinnehmer von Horn angelegt, jedoch nur circa sechs Meter tief gegraben bis zur Ortsteinschicht, also dem wasserundurchlässigen Bereich im Unterboden. Das hatte zur Folge, dass in relativ trockenen Jahren kein Wasser mehr in ihm war. Daher wurde er damals von dem hannoverschen Landbaumeister Vick als Hungerbrunnen bezeichnet. Unter diesem Namen ist er noch heute bekannt. 1994 wurde der abgedeckte Brunnen wieder entdeckt und vom Lions-Club Achim in seiner ursprünglichen Form als Ziehbrunnen wiederhergestellt und der Stadt Achim geschenkt.