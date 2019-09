Eine Gemeinschaft lebt von ihren aktiven Mitgliedern. Neu in der UGA sind Nils Frese (links) und Philip Stern von CarFactum, die auch beim Boxenstopp wieder dabei sind. (CarFactum)

Das gelungene Stadtfest ist vielen noch in guter Erinnerung. Das Gleiche gilt für das Wein- und Winzerfest.

Die Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt, vom 6. bis 22. Dezember, und die Fachausstellung am 15. und 17. Mai nächsten Jahres steigt. Am Sonntag, 29. September, um 12 Uhr lockt jedoch erst einmal der Boxenstopp mit der Präsentation von mehr als 120 Neuwagen zum Besuch der Innenstadt. Währenddessen – von 13 bis 18 Uhr – öffnen die Einzelhändler die Türen ihrer Geschäfte für den verkaufsoffenen Sonntag.

Die UGA versteht sich als Plattform für mehr als 100 Unternehmen unterschiedlicher Branchen in Achim und umzu. So ist es auf der Internetseite der Vereinigung zu

lesen: „Wir verstehen uns als

Forum und Impulsgeber für unbürokratische Kommunikation zwischen Bürgern, der Stadtverwaltung, den Ratsfraktionen, der Wirtschaft und anderen Organisationen. Wir möchten bestehende Aktionen optimieren, auch größere Firmen einbinden, Strukturen festigen und an die Bedürfnisse der Zukunft anpassen. Unser Anliegen ist es, mit vielfältigen Aktionen und vielseitigen Angeboten die Attraktivität unserer Stadt zu erhalten und zu steigern.“

Ingo Freitag ist Vorsitzender der Gemeinschaft. Er lädt Interessierte zum Mitmachen ein. „Jeder, der sich für die Vielfältigkeit, Lebendigkeit und Förderung der Wirtschaft in unserer Stadt einsetzen möchte, ist bei uns herzlich willkommen. Denn nur gemeinsam und mit vereinten Kräften können wir am Standort Achim etwas bewegen“, erklärt er.

Neben der Tageszeitung sind

die Homepage der Unternehmergemeinschaft und die Facebook­seite wichtige Kommunikationskanäle für Termine und Aktivitäten der Unternehmervereinigung, macht Freitag aufmerksam. Dort werden regelmäßig auch neue Mitglieder der UGA vorgestellt. Aktuell finden Besucher einen Link zur freien Autowerkstatt CarFactum, die seit August dieses Jahres neues Mitglied ist.

Vor rund zwei Jahren haben Phillip Stern und Nils Frese ihre Autowerkstatt CarFactum in der Max-Planck-Straße 4 in Achim eröffnet. Beim Boxenstopp waren sie im letzten Jahr schon mit einem eigenen Stand vertreten.

Und auch in diesem Jahr ist eine Teilnahme für sie selbstverständlich. Die Kfz-Experten bieten Reparaturen von Fahrzeugen aller Marken an sowie Tüv, Achsvermessungen und Bremsarbeiten, Getriebeölspülungen und Diagnosearbeiten sowie die Reparatur von Unfallschäden. „Eben alles, was Kunden von einer modernen Werkstatt heute erwarten“, sagt Frese. Wie und was CarFactum beim

Boxenstopp präsentiert, bleibt bis zum Veran­staltungstag noch ein gut gehütetes Geheimnis.