Herzlich Willkommen!

Auch in diesem Jahr behalten wir unser Motto „Finde Deinen Weg“ bei. Wieder können sich Schüler über ihre beruflichen Möglichkeiten schlau machen, Kontakte knüpfen und sich präsentieren. Dies gilt auch für die Betriebe. Sie kämpfen um Auszubildende, werben für die Möglichkeiten und Karrierechancen, die ihre Betriebe bieten. Die Ausbildungsplatzbörse versteht sich als Brücke zwischen Unternehmen und jungen Menschen, die einen Ausbildungsplatz finden wollen. Wir alle sind aufgefordert attraktive Möglichkeiten aufzuzeigen, damit es sich beruflich lohnt, im Landkreis Verden zu bleiben.

Auch wir als BBS Verden wollen uns präsentieren. Die Berufsbildenden Schulen sind Partner der regionalen Wirtschaft im dualen System der Berufsausbildung und unterstützen die Absolventen der allgemeinbildenden Schulen mit vielfältigen beruflichen Bildungsgängen. Die BBS Verden initiieren Lernprozesse, durch die die Schüler Fähigkeiten erwerben, mit denen sie eine berufliche Perspektive entwickeln und ihr Leben selbst bestimmt gestalten können.

In den Teilzeitklassen der Berufsschule werden die Schüler in in eigenen Fachklassen unterrichtet. In den Vollzeitklassen wird den Schülern die Möglichkeit eröffnet, bislang nicht erreichte schulische Abschlüsse nachzuholen.

Wir wollen aber auch neue Entwicklungen zeigen. So sind wir mit drei neuen Ausbildungsgängen an den Start gegangen. Wie haben eine Klasse in der Berufsfachschule

Altenpflege eingerichtet, um an öffentlichen berufsbildenden Schulen ein Angebot für diesen wichtigen Beruf zu machen. Erstmalig bieten wir im Verbund mit den BBS Rotenburg, Zeven und Osterholz-Scharmbeck die Ausbildung Kaufmann für E-Commerce an.

In diesem Jahr sind auf der Börse 99 Ausstellungsplätze vergeben, Rund 2500 Besucher werden sich an den drei Tagen über berufliche Möglichkeiten informieren.

Ich danke all denen, vor allem den vielen freiwilligen Helfern, die ich nicht alle einzeln aufzählen kann. Stellvertretend bedanke ich mich bei meinem Schulleitungskollegen und Leiter der Leitstelle der Region des Lernens, Frank Weinhold und seinem Team. Ich bin dankbar, dass wir erneut diese Veranstaltung durchführen dürfen

Ihr Manfred Runge

Schulleiter des BBS