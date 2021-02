Die Kunden können zum Beispiel telefonisch nach gewünschter Ware fragen und diese dann direkt vor dem Geschäft abholen – natürlich sicher und kontaktlos. Statt bei einschlägigen Internetriesen zu bestellen, unterstützen sie so den Einzelhandel bei sich vor Ort.

Auch Enterprise Jeans & Sportswear an der Achimer Obernstraße gehört zu den kreativen Shops, die ihren Kunden während des Shutdowns Mode „To go“ anbietet. „Beim Lockdown über Weinachten haben wir uns gesagt: Luft anhalten und durch! Aber nun wurde die Schließung des Einzelhandels leider verlängert“, bedauert Jens-Uwe Buse. Er ist der Inhaber von Enterprise Jeans & Sportswear und bietet in seinem Geschäft ein breites Sortiment an angesagten Jeans, Oberteilen und Accessoires.

Die Kunden blieben und bleiben ihm während aller bisherigen Schließungen des Einzelhandels weiter treu. „Dafür sind wir sehr dankbar und das ist berührend für uns“, sagt er. Jens-Uwe Buse hat sich für die kurzerhand ein Jeans-To-go-System ausgedacht, das gut funktioniert. „Die Kunden nehmen diese Möglichkeit gern an“, freut er sich.

Die Modefans können sich mit ihren Wünschen telefonisch im Geschäft melden oder sie machen einen klassischen Schaufensterbummel und suchen sich ihr Lieb-

lingsteil aus. „Wir vereinbaren dann einen Termin für die Abholung vor dem Geschäft“, erklärt Jens-Uwe Buse.

Es ist dabei eine Selbstverständlichkeit, dass sorgfältig auf die Einhaltung der Maßnahmen zur Gesundheitsprävention und des Hygienekonzepts geachtet wird. Im Freien vor der Ladentür steht ein Tisch, auf dem die Ware zur kontaktlosen Abholung bereit liegt. Die Bezahlung erfolgt ebenfalls kontaktlos, zumeist über einen Briefumschlag, in den die Kunden ihr Geld hineinlegen. „Das funktioniert ebenfalls so, wenn die Kunden einen Umtausch haben. Manch einer hat zu Weihnachten Bekleidung als Geschenk bekommen. Wenn sie nicht richtig passt, dann ermöglichen wir den Kunden einen Umtausch“, sagt er.

Der Achimer Kaufmann hofft dennoch, dass der Lockdown bald ein Ende hat. Denn der direkt Kontakt zu den Menschen fehlt ihm und seinem Team. Jens-Uwe Buse wünscht sich darum, dass er das 30-jährige Geschäftsjubiläum am 28. Februar wieder ganz normal mit den Kunden feiern kann.