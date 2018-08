Um 12 Uhr beginnt der Boxenstopp mit der Präsentation von rund 130 Neuwagen in der Fußgängerzone. Von 13 bis 18 Uhr dürfen im Achimer Stadtgebiet dann alle Geschäfte ihre Türen für die Kundschaft öffnen. Zu den Türen, die sich an diesem Sonntag für einkaufsfreudige Besucher öffnen, gehören auch das Vabene und das Viva. Für Frauen, die auf der Suche nach einem modischen Kleidungsstück für ihre Garderobe sind oder sich von den Herbsttrends in der Schuhmode inspirieren lassen möchten. Die unter einem Dach liegenden Geschäfte Viva Damenmoden und Vabene bieten für jeden Geschmack das Richtige. Dabei punkten die Traditionsgeschäfte mit Fachkompetenz und persönlicher Beratung. Das Hold Fashion an der Obernstraße 37 und Iris Mode Markt an der Feldstraße 1

begrüßen alle neugierigen und

interessierten Besucher zur Neueröffnung ihrer jeweiligen Geschäfte. Zum fünfjährigen Bestehen ihres Geschäftes „Iris Mode Traum“ in

Thedinghausen eröffnet Inhaberin Iris Söllner am Sonntag eine weitere Filiale in Achim. Auch dort möchte das Team vor allem durch individuelle und kompetente Beratung überzeugen – jedoch zumindest vorerst nur an zwei

Tagen in der Woche und unter einem leicht geänderten Namen. Aus „Iris Mode Traum“ wird in Achim „Iris Mode Markt“.

Die Kunden der neuen Achimer Filiale müssen mit einer etwas

geringeren Auswahl vorlieb nehmen und vorerst zumindest mit

besonderen Öffnungszeiten. „Iris Mode Markt“ wird zumindest vorerst nur während der Achimer

Wochenmarktzeiten die Türen

öffnen – also mittwochs und sonnabends jeweils von 9 bis 14 Uhr. Das Grundkonzept, mit dem Söllner in Thedinghausen erfolgreich sei, solle aber natürlich auch auf Achim übertragen werden. Im Fokus stehe dabei stets „die komplette und individuelle Modeberatung“, so die Inhaberin.

Außerdem öffnet an diesem Sonntag das Fachgeschäft für junge Mode Jeans Enterprise & Sportswear seine Pforten. Angesagte Markenkleidung von sportlich-leger bis elegant, finden Kunden dort in der Obernstraße 24. Kunden schätzen die persönliche Beratung durch Inhaber Jens-Uwe Buse und seinem Team. Das Geschäft für Jeans-, Sport- und Freizeitmode ist seit 27 Jahren in Achim etabliert, seit knapp fünf Jahren mit 140 Quadratmetern in der Obernstraße, mitten in der Fußgängerzone der Achimer City, dort wo sich am Sonntag die Neuwagen aneinanderreihen werden. Da trifft es sich gut, dass Inhaber Buse neben junger Mode auch ein Sofa zum Ausruhen bietet, loungige Musik inklusive.

Das Restaurant Alte Feuerwache freut sich ebenso auf zahlreiche

Besucher des Boxenstopps, die sich mit Speis und Trank in dem familiär geführten Haus zwischendurch stärken möchten. Vor allem mit

regionalen und saisonalen Produkten begeistert das Restaurant seine Gäste. Entsprechend gestaltet sich auch die Speisekarte des Gastronomiebetriebes. Die gut bürgerliche Küche kann in einer modernen und gemütlichen Inneneinrichtung genossen werden. „Uns ist es ganz wichtig zu sagen, dass unsere Gäste hier nicht unbedingt etwas essen müssen. Sehr gern können sie einfach auf ein Bierchen oder auf einen Cappuccino reinkommen“, lädt der Wirt ein.

Viele weitere Einzelhändler und Cafés freuen sich auf den kommenden

Sonntag und erwarten interessierte Besucher des Boxenstopps mit ihren

Angeboten.