Uwe Rohe, Inhaber des Lederdesigngeschäftes in der Obernstraße, freut sich auf den Stadtfesttrubel in der Achimer City. (Andreas Schack)

Uwe Rohde ist Inhaber des Lederwarenfachgeschäftes Incorio in der Obernstra­

ße 29. Mit Blick auf den Brunnen in der Fußgängerzone eröffnete er im Juni 2017 seinen Laden.

Am Samstag will er die Türen geöffnet halten, solange Interessierte ihn besuchen. Zum verkaufsoffenen Sonntag ist der Kaufmann natürlich auch dabei.

„Wir haben uns auf die Gestaltung, Fertigung und den Verkauf von Gürteln und Taschen aus Leder spezialisiert. In der hauseigenen Werkstatt entstehen in aufwendiger Handarbeit zeitgemäße Einzelstücke, in denen sich Funktionalität und Ästhetik vereinen“, erklärt Rohde.

Was ihn täglich antreibt: „Das einmalige Naturprodukt immer wieder neu für unsere Kunden zu interpretieren“ ,erklärt er. „Durch den direkten Kundenkontakt sind wir in der Lage, jegliche Wünsche und Anregungen in einem individuellen Lederartikel umzusetzen“, sagt der Lederdesigner.

Das Angebot umfasst Taschen sowie Gürtel für Damen und Herren. Alle Produkte überzeugen durch eine hohe Materialqualität und eine exzellente Verarbeitung. Jede Eigenkreation wird in Handarbeit in der hauseigenen Werkstatt gefertigt und ist nur in kleiner Stückzahl verfügbar. Ein wichtiges Accessoire für Damen ist und bleibt die Handtasche. Diese überzeugen bei Incorio innen wie außen durch Eleganz und eine angenehme Haptik.

Mehr Informationen zu Herstellung und Angebot gibt es unter www.incorio.de.