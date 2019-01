Die Stimmung war gedrückt, als im Sommer 2008 die Kirchenvorstände aus Sottrum, Ahausen und

Horstedt erstmals zusammen­saßen. Wie sollte man mit den

finanziellen Kürzungen umgehen, die auf die Kirchengemeinden zukamen? Verständlich, denn es macht wenig Spaß, mit geringeren Mitteln auskommen zu müssen. Doch die Atmosphäre änderte sich, als immer mehr pfiffige Ideen gesammelt wurden, was in Zukunft anders oder vielleicht sogar besser gemacht werden könnte. Ein gemeinsames Mitteilungsblatt der drei Kirchengemeinden gehörte dazu.

Nach zwei Jahren Vorbereitungszeit kam Pfingsten 2010 die erste Ausgabe des Gemeindemagazins „Evangelisch“ mit dem Schwerpunktthema „Wir wachsen zusammen“ heraus. Die Zeitschrift – mittlerweile ist die 35. Ausgabe erschienen – entwickelte sich schnell zu einem Erfolgsmodell.

„Mit dem neuen Format konnten wir das Layout in professionelle Hände geben“, sagt Dr. Hans

Rudolf Wahl, der zusammen mit

Renate Pluntke, Daniela Köster-

Röttger und Rainer Witte noch vom Gründungsteam aktiv ist. Heute gehören außerdem Pastor Theodor Adam, Birgit Groß, Nina Heuer, Dietmar Meyer, Birte Haffner und Birte Milbrandt dazu. Zwar wurde die Finanzierung durch Werbung in der Anfangszeit eher kontrovers diskutiert, heute sind sich jedoch alle einig, dass sich das Konzept bewährt hat. Es wird allerdings Wert darauf gelegt, dass die Anzeigen von den redaktionellen Beiträgen getrennt erscheinen. Während bei den ersten Ausgaben nur der Umschlag in Farbe gedruckt wurde, hat sich inzwischen der Vierfarbdruck auf allen Seiten durchgesetzt. In den ansprechend gestalteten Ausgaben gibt es jeweils ein Schwerpunktthema, Vorankündigungen, Berichte aus den Gemeinden sowie eine Jugend- und Musikseite. Durch die Großbuchstaben A für Ahausen, H für Horstedt und S für Sottrum ist für die Leser des Magazins auf den ersten Blick zu erkennen, ob es sich um einen Beitrag aus ihrer eigenen Kirchengemeinde handelt.

Sechs Wochen Vorlauf benötigt das Team, um die Ausgabe druckfertig zu bekommen. In der ersten Redaktionssitzung wird jeweils festgelegt, ob und in welchem Umfang sich die Mitglieder beteiligen. „Keiner ist böse, wenn man sich nicht oder weniger einbringen kann“, sagt Köster-Röttger. Um

die erforderlichen Fotos und Grafiken kümmert sich meist ihre Mitstreiterin Milbrandt. Gern werden zudem Fotos von Lesern genommen. Die Einsendung der Bilder mit ein paar ergänzenden Informationen ist per E-Mail an redaktion.evangelisch@gmx.de möglich. „Es ist ein enormer Gewinn, dass wir so eine große Gruppe sind. Zusammen schaffen wir, was koordiniert werden muss“, erläutert Pastor Adam, der sich mit seinem Kollegen Meyer bei den Ausgaben abwechselt und sich freut, wenn noch weitere Gemeindemitglieder mitmachen möchten. Weitere Infos gibt es über die ehrenamtlichen Mitarbeiter sowie unter der oben genannten E-Mail­adresse.

Die Verteilung der 36. Ausgabe an die Haushalte der drei Kirchengemeinden ist für Ende Januar geplant. Der Fokus liegt auf dem Thema „Schöpfung bewahren.“