In diesem Jahr findet das Sommerfest in Oyten nicht mehr hauptsächlich auf Hauptstraße statt. Die Lücke zum Heimathaus schließt nun ein Biomarkt. (FOCKE STRANGMANN und Focke Strangmann, Focke Strangmann)

Bislang gab es immer einen großen Bruch zwischen der Hauptstraße, die stets im Mittelpunkt des Geschehens stand, und dem Heimathaus, wo das gleichzeitig ausgetragene Backfest die Besucher anzog. Nun ist diese Lücke, die die Verantwortlichen des VdS schon lange gestört hat, geschlossen: Zwischen Rathaus und Heimathaus lockt erstmals ein Biomarkt.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass Hans-Joachim Blohme, Vorsitzender der VdS, im Vorfeld Großes ankündigte. Mit der Neuerung erhoffen sich die Macher „eine Belebung des ohnehin schon beliebten Festes“, betont Blohme. Das Sommerfest startet am Sonntag,

5. August, um 11 Uhr und dauert bis 18 Uhr. Um 13 Uhr öffnen die ansässigen Einzelhändler ihre Geschäfte für den verkaufsoffenen Sonntag. Bereits um 9 Uhr beginnt der Aufbau für den Flohmarkt,

der zwischen dem alten und neuen Aldi-Markt zur Schnäppchenjagd einlädt.

Bienen, Suppe und Käse

Für ein großes Plus an Anziehungskraft sorgt das spannende Programm des ersten Oytener Biomarkts. Gemeinsam mit dem Verein Kiebitz, in dem sich acht Biobetriebe aus der Region zusammengeschlossen haben, und der „stadtland+ gmbh“ hat sich die VdS bei dem neuen Angebot für den Themenschwerpunkt Bienenwelten entschieden. Eine Mitmachbühne namens Culinaria und ein Bio-Familienprogramm runden das Angebot ab. Rund um die Welt der Bienen gibt es viel zu entdecken – wo die Insekten leben, wie eine Honigschleuder aussieht oder mit welchen Werkzeugen ein Imker arbeitet. In einem Bienenschaukasten können die Besucher versuchen, die Königin eines Volks zu finden, und Kinder können selbst eine Fackel herstellen.

Für Gartenbesitzer interessant ist bestimmt die Beratung zu Bienenweidepflanzen. In unserer Umwelt finden die Insekten zunehmend weniger Nahrung, mit den richtigen Blumen und anderen Gewächsen können Hobbygärtner dem entgegenwirken und ein kleines Paradies für Bienen schaffen. Vor Ort sind drei Experten, die ihr Fachwissen im Gespräch gern vermitteln.

Nach der Begrüßung und Eröffnung des Biomarktes um 11 Uhr auf der Mitmachbühne Culinaria geht es dort danach unter dem Titel Bio-Gemüsesuppe und -pfanne mit einem Workshop weiter. Das Cocktail-Creation-Camp um 12 Uhr verspricht leckere und gesunde Ideen für die innere Abkühlung. Von 13 Uhr an zeigt Barbara ­Stadler in einer Biokochshow, was sich alles aus und mit Hülsenfrüchten, den Eiweißlieferanten der Zukunft, zaubern lässt. Den Abschluss des Programms auf der Mitmachbühne bietet um 15.30 Uhr die Hofkäseschule mit Michael Neumann: Die Besucher lernen, selbst Frischkäse herzustellen.

Das Biofamilienprogramm bietet die Lern- und Erlebnisausstellung Q-Mobil vom Verein Stadt-Land Ökologie. Kleine und große Besucher erhalten dort untern anderen einen Einblick in das Leben der Rinder und können das Q-Diplom, zu dem etwa das Herstellen von Butter gehört, absolvieren. Bauernhoftiere, Schminken und Filzen für Kinder wie auch Schafe zum Schauen und Streicheln gehören ebenso dazu.

Verkaufsoffener Sonntag

Doch selbstverständlich bekommen die Besucher nicht nur auf dem Biomarkt viel geboten, auch im Bereich der Hauptstraße gibt es viel Attraktives zu entdecken. Dazu gehören Karussells, Angebote für Kinder wie Dosenwerfen oder Ponyreiten, Aussteller von Schmuck oder Dekoartikeln sowie ein reichhaltiges kulinarisches Angebot. Auch der Modellbauclub Hansetrucker Bremen ist wieder mit von der Partie. Die Mitglieder zeigen auf dem Penny-Parkplatz Baufahrzeuge im Kleinformat. Der Clou: ein Parcours, der mit ferngesteuerten Fahrzeugen zu bewältigen ist. Wer Lust auf Fortbewegung mit einem Dreirad hat, sollte auf jeden Fall den Trike-Stammtisch Bremen aufsuchen. Dieser bietet gegen eine Spende für das Kinderhospiz Löwenherz Fahrten auf den eindrucksvollen Dreirädern an.

Selbstredend bietet der Heimatverein im Heimathaus wieder den von allen so beliebten Butterkuchen an. Angesichts des Biomarkts gibt es allerdings auch in diesem Punkt eine Neuerung. Der Verein möchte in diesem Jahr zweimal backen: vormittags herkömmlich und nachmittags dann erstmals komplett biologisch.