Kam es früher vielfach auf die Fertigkeit an eine normgerechte Zeichnung am Zeichenbrett zu erstellen, hat schon Mitte der 90er-Jahre eine Modernisierung durch das computergestütztem Zeichnen stattgefunden. Das Endergebnis ist das gleiche wie früher: Eine von der Sprache losgelöste Darstellung eines Objektes. Denn mit der technischen Zeichnung spricht man eine eigene Sprache, die auf der ganzen Welt verstanden wird.

Heutige Entwicklungsprozesse sehen grundlegend anders aus als früher. Bauwerke stellen immer größere Herausforderungen an den Planer. Bauteile werden im Computer fast bis zur Serienreife konstruiert. Bewegungen werden simuliert und Festigkeiten berechnet. Moderne CAD-Programme wissen, wie viel Kraft eine Schraube aushalten kann, bevor sie reißt. Sie können darstellen, wie sich die Schiebetür bewegt und bieten Möglichkeiten, ein Produkt in verschiedenen Varianten zu produzieren.

Während Zeichnungen früher auf großformatigem Papier gelesen wurden, sind heute Betrachtungen von 3D-Objekten am Bildschirm die Tagesordnung. Bauteile können gedreht von innen begutachtet und mit einem Klick in ihre Bestandteile zerlegt werden. Das Bauen von Modellen wird vereinfacht,

denn viele Entscheidungen über Form, Farbe und Funktionalität können durch CAD-Modelle am Bildschirm erledigt werden. Durch Schnittstellen ist sogar die direkte Weitergabe an Maschinen möglich, die auf Grundlage der Zeichnung das Bauteil fräsen, drehen oder auch drucken.

Technische Produktdesigner und Systemplaner legen Zeichnungen an, in denen viel mehr steckt, als nur die Darstellung des Objektes. Es sind Beschreibungen, Abhängigkeiten und Bedingungen, Kundenwünsche und Notwendigkeiten.

Der Technische Produktdesigner kümmert sich dabei entweder um die Produktgestaltung und Produktkonstruktion oder er arbeitet in der Maschinen- und Anlagenkonstruktion.

Der Technische Systemplaner kann in drei Bereichen ausgebildet werden. In der Versorgungs- und Ausrüstungstechnik unterstützt er die Heizungs,- Klima- und Sanitärtechniker. Die Systemplaner für elektrotechnische Systeme arbeiten in Ingenieurbüros und Planungsabteilungen von Firmen der Gebäudetechnik.

Der Technische Systemplaner im Stahl- und Metallbau beschäftigt sich mit der Planung von Stahlbauwerken, dem Blechbau oder in der Fassaden- und Fenstertechnik.

Die Ausbildung dauert unabhängig vom Bereich drei bis dreieinhalb Jahre. Dem Auszubildenden muss eine vorwiegend sitzende Arbeit mit und am Computer gefallen. Betriebe stellen in der Regel Auszubildende mit einem mittleren Bildungsabschluss ein, es ist jedoch keine bestimmte Schulbildung vorgeschrieben.