Stadtteilmarketing-Chefin Anneke Luig hat sich gewünscht, dass die Aktion die Achimer begeistert und sie nicht nur viele Rezepte einsenden, sondern auch die Geschichte dahinter erzählen. (FOCKE STRANGMANN)

Ganz gleich ob Einzelperson oder Gruppe, Familie, Verein oder Schulklasse, Profi oder Privatperson: Jeder kann Rezepte einsenden und diese mit etwas Glück in einem Kochbuch wiederfinden, das aus den Zusendungen erstellt wird. Eingesendet werden können die Beiträge auf verschiedenste Weise, auch ganz klassisch von Hand auf ein Blatt Papier notiert. Letztgenannte können in eine der vielen Sammelboxen gesteckt werden, die überall in der Stadt verteilt wurden.

Das der Aufruf auf offene Ohren stieß, zeigt die große Menge an Einreichungen, die bisher bei Organisatorin Anneke Luig eingetroffen sind. „Speziell am Anfang war die Beteiligung hoch, im Sommer wurde es dann allerdings deutlich weniger“. Die Stadtmarketing-Chefin sieht das in dem langen, heißen Sommer begründet, der bei den meisten wohl keinen Gedanken ans Kochen aufkommen ließ. „Seitdem es kühler geworden ist, kommen wieder deutlich mehr Zusendungen rein“.

Die Damentennismannschaft kochte für die Jury in der Gastronomie des Vereinsheims. (Viola Heinzen)

Aufgrund dieser Unterbrechung und der immer weiter steigenden Zahl an Einsendungen, haben sich die Organisatoren entschlossen, die Aktion bis zum Jahresende zu verlängern. Auch deshalb, weil laut Anneke Luig die spannende Saison gerade erst beginnt. „Der Herbst kommt zum Beispiel mit Kürbis-, Pilz- und Wild-Rezepten, und dann folgt auch schon die Advents- und Feiertagszeit.“

Achim kocht in der Seniorenwohnanlage Bewo Nord: Mit viel Elan sind dabei Ruth Koop, Martina Bonomo und Gerdi Hitzen (von links). (Björn Hake)

Was die Veranstalter neben der durchgehend positiven Resonanz ebenfalls freut, ist, dass fast ausnahmslos jede Einsendung mit ein paar persönlichen Zeilen bedacht wurde. „Wir haben uns gewünscht, dass die Teilnehmer zu ihren Rezepten eine kleine Geschichte erzählen. Zum Beispiel, woher sie es haben, was es ihnen bedeutet, ob es ein altes Familienrezept ist oder was sie sonst damit verbinden“, so Luig. Dieser Wunsch wurde erfüllt. Ebenso der, dass auch ein paar lang gehütete, geheimen Schätze ihren Weg in die Sammelbox finden.

Eines der Jurytreffen und Probekochen zu „Achim kocht“ fand in der Alten Feuerwache statt. (Karsten Klama)

Wer will, kann vor der Jury kochen

Auch das Motto des Wettbewerbs „Die Stadt zum Kochen bringen. Von Bollen bis Baden. Vom Barbecue-Meister bis zur Bürogemeinschaft“ haben sich die Teilnehmer zu Herzen genommen. So gingen viele Beiträge von Gruppen ein. So wie von den Bewohnern der betreuten Wohnanlage Am Eschtor oder der Damenmannschaft der Tennisgemeinschaft (TG) Uesen. Die Tennisdamen erklärten sich außerdem bereit, sich für die Jury an den Herd zu stellen und zu kochen. Von diesen Juryessen, bei denen ausgewählte Rezepte von den Urhebern selbst gekocht und von der Jury bewertet werden, gab es in den letzten Monaten einige. Gekocht wurde in privaten Küchen, wie auch in professionellen. Und auch in den nächsten Wochen wird die Jury weitere „Achim kocht“-Teilnehmer besuchen. Beispielsweise die Mitglieder des THW-Ortsverbands Achim, die ein altes Feldkochbuch aus den 1960er-Jahren gefunden haben. „Dort wird gerade überlegt, ob aus diesem ein Rezept nachgekocht und auf moderne Weise interpretiert wird“, stellt Anneke Luig in Aussicht.

Einsendungen bis zum Jahresende

Wer bei der Aktion mit dabei sein möchte, kann noch bis Ende des Jahres sein Rezept einsenden. Das geht entweder per E-Mail an

rezepte@achim-kocht.de, per Fax an 0 42 02 / 9 16 02 99 oder via WhatsApp an 01 72 / 5 26 39 71. Auch über die Webseite www.achim-kocht.de sind Einreichungen möglich. Außerdem können Beiträge in die in ganz Achim bereitgestellten Boxen eingeworfen werden. Eine befindet sich zum Beispiel im Rathaus.

Unter den eingesendeten Rezepten werden die schönsten, spannendsten, interessantesten und leckersten ausgewählt. Diese erscheinen samt der zugehörigen Geschichte in dem Achimer-Kochbuch, das eigens für diese Aktion in Kooperation mit dem Achimer Kuruier aufgelegt wird. Wie dick diese ausfallen wird, ist noch nicht klar, sicher ist nur, dass die Auswahl schon jetzt schwerfällt, erklärt Anneke Luig. Doch zum Glück sei die Zusammensetzung der Beiträge sehr gemischt, sodass es sich um ein universelles Buch handeln wird. „Von der Vorspeise und Suppe über verschiedene Hauptgerichtvarianten, Snacks, Nachspeisen, Kuchen und Gebäck wird sicherlich alles dabei sein“.