Königshaus 2017 (hinten v. l.): Wolfgang Delion, Ingo Kehr, Tobias Böder, Leon Zoll und Vorsitzender Wolfgang Kuckuck, (vorne v. l.): Ute Delion, Rudolf Weidmann, Königin Heike Wimmer-Bonin, Sarah Jentsch und Jugendkönigin Katrin Kuhlmann. (Nicht im BIld ist Xenia Arsic.) (Schützenverein Achim)

Das Achimer Schützenfest hat in diesem Jahr neben dem musika­lischen Zapfen­streich in der ­Innenstadt noch ­einige spannende Neuerungen zu bieten. So findet das Königs­schießen jetzt schon am Sonnabend statt, damit der ­

Sonntag in ein ­buntes, fröhliches Fest für ­Familien ver­wandelt ­werden kann.

Am morgigen Freitagabend geht es los. Zunächst treffen sich die Vereinsmitglieder an ihrem Schützenhaus am Freibad, um gegen 18 Uhr zum großen Festumzug zu starten. Das Besondere: In diesem Jahr wird die Damenkönigin abgeholt. Heike Wümmer-Bonin hatte die Schützen seit dem Schützenfest 2017 ­alleine angeführt. „Einen Schützenkönig konnten wir nicht küren, weil weil alle Teilnehmer schon mal dran oder in der auf den Titel folgenden zehnjährigen Sperrzeit waren“, ­erklärt die Pressewartin des SV

Ute Delion. Der Vizekönig stand aus vereinsinternen Gründen nicht zur Verfügung.

Damenkönigin Heike Wimmer-Bonin (l.) freute sich sehr über den Würdentitel. (Schützenverein Achim)

Der Festumzug, bei dem rund 100 Vereinsaktive und der Fanfarenzug mitwandern, führt über die Borsteler Landstraße, Georg- und Feldstraße, An der Eisenbahn, Kastan­ien- und Lindenstraße. Auch die Kittelschützen mit ihren historischen Waffen und Uniformen sind mit von der Partie.

Um 20 Uhr intoniern der Fanfarenzug des Vereins und der Musikzug Melchiorshausen den musikalischen Zapfenstreich auf dem ­Bibliotheksplatz. Im vergangenen Jahr hatte der SV die Majestäts­verabschiedung zum ersten Mal auf dem Marktplatz zelebriert und ­damit für einiges Aufsehen gesorgt. Das soll dieses Jahr wiederholt und noch etwas ausgebaut werden. Denn die Grünröcke kehren ­anschließend in die Innenstadt­lokale Atrium und Feuerwache ein, um gemeinsam den Abend aus­klingen zu lassen. Alle Achimer sind herzlich will­kommen.

Als „Tag zum Feiern“ hat der ­Verein den morgigen Sonnabend, den zweiten Tag des Schützenfestes, deklariert. Um 6 Uhr in der ­Frühe tritt als erstes der Fanfarenzug des Vereins zum Wecken ­ausgewählter Mitglieder an. Wie immer haben die Aktiven dabei ein Motto, gemäß dem sie sich mit ­originellen Verkleidungen aus­staffieren. Bis zum Wecken bleibt das Motto aber geheim.

Von 10 bis 12 Uhr steht dann das mit Spannung erwartete Königsschießen auf dem Programm und um 13 Uhr wird das frisch gebackene Königshaus feierlich prok­lamiert. Es geht um die Schützen-, Damen-, Junioren- und Jugend­majestät sowie den König der ­Könige. Zusätzlich wird der ­Sol­datenkönig aus der Reservisten­gemeinschaft ermittelt. Anschließend stärken sich die Schützen

bei einem gemeinsamen Mittagessen. Außerdem werden Preise und ­Pokale aus vorangegangenen ­sportlichen Wettkämpfen aus­gegeben.

Am Abend ab 19.30 Uhr werden Delegationen der befreundeten Achimer Vereine erwartet und ­festlich empfangen. Denn der SV reiht sich in die Gruppe aus sechs Schützenzusammenschlüssen ein, die in der Gemeinde ansässig sind.

Um 20 Uhr soll dann gefeiert ­werden. Dann steigt der Königsball mit DJ Heiko für Jung und Alt, zu dem jedermann herzlich ein­geladen ist. Bei freiem Eintritt kann bis

in die Nacht das Tanzbein ­geschwungen werden.

Am Sonntag herrscht dann ­bunter Trubel für die ganze Familie auf dem Vereinsgelände. „Alle Achimer sind uns herzlich willkommen. Und das natürlich nicht nur am Sonntag“, sagt Ute Delion. Um 9 Uhr geht es mit einem

Kater­frühstück los, für das sich

Interessierte vorher anmelden

können.

Von 10.30 Uhr bis 14 Uhr werden verschiedene Schießwettbewerbe für erwachsene und junge Fest­besucher angeboten. Dass es dabei auch Preise zu gewinnen gibt, ­versteht sich von selbst. Stärken kann man sich zum Beispiel bei

der Bratwurstbude auf dem ­Festplatz.

Für witzige Augenblicke wird ­sicher die Proklamation des Achim-Ost-Königs sorgen. Die gleich­namige Schützengruppe macht sich jedes Jahr einen Spaß daraus, mit Utensilien wie Dartpfeilen ihre ­Majestät auszuschießen.

Außerdem ist das Spielmobil

der Stadt Achim mit lustigen Aktivi­täten vor Ort. Auch eine Hüpfburg ist dabei. Kleine Gäste können außerdem am ganzen ­Wochenende auf einem Kinderkarussell ihre Runden ­drehen. Um

16 Uhr klingt der ­Familientag allmählich aus.