Soul, Funk und Pop liegen der zehnköpfigen Band aus der Seestadt Bremerhaven im Blut. (Michael Muntau - muntau.com & MedienManufaktur.eu und Delicious Divine, Delicious Divine)

Am Sonntag, um 11 Uhr starten

Delicious Divine den letzten Stadtfesttag mit ihrer neunköpfigen Soulband. Mit Keyboards, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Trompete, Saxofon und drei Stimmen, die sich dem Soul, Pop und Funk verschrieben haben, ist somit gute Stimmung

garantiert.

Die drei Sänger lernten sich in einem Bremerhavener Gospelchor kennen und setzten sich 2009 in den Kopf, den mehrstimmigen Gesang mit einer Bandbesetzung zu kombinieren. Seitdem ist viel passiert, wurde viel gespielt, viel geprobt und viel erlebt. Das Repertoire von Delicious Divine ist vielseitig und trägt durchgängig den Delicious-Divine-Stempel, der „Soul, Funk & Pop “ zu einem schier endlos großen musikalischen Spielfeld macht, das die Band kreativ und mit viel Energie beackert.

Die Formation zeichnet sich durch ihre große Flexibilität aus. So kann man sie auf unterschiedlichsten Bühnen als Partyband auf Stadt­festen, aber auch in Stan­desämtern und Kirchen als Hochzeitsband im gesamten norddeutschen Raum antreffen. Denn Delicious Divine steht nicht nur für packende Livemusik als Spaßtruppe in großer Besetzung, sondern deutsch­landweit auch für die musikalische Begleitung besonderer Momente im kleinen Rahmen.