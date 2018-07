Mitgliedsbetriebe und Kunden profitieren vom Zusammenschluss der Baubetriebe in der Innung. (Andreas Schack, ZDB)

Eine gute Qualifikation und die Bereitschaft für Weiterbildungen sind in dieser Branche wie in jeder anderen unerlässlich für einen beruflichen Erfolg.

Obermeister Detlef Buschmann und der Stellvertretende Obermeister Sven Heinze engagieren sich in der Baugewerke-Innung Osterholz-Verden, um das Image des Baus zu verbessern sowie die

Bedingungen und die Zukunft für Betriebe und Arbeiter im Bauhandwerk aktiv mitzugestalten.

Ihr wichtigstes Thema ist zurzeit die Gewinnung von Fachkräften und die Nachwuchsförderung. Für Mitgliedsbetriebe bietet die Innung dafür eine Reihe von unterstützenden Maßnahmen. „Die Auftrags-

bücher sind voll. Wir brauchen mehr engagierte Mitarbeiter“, bestätigt Sven Heinze.

Er wünscht sich auch von den Schulen mehr Unterstützung. „Es geht nicht, dass Lehrer den Kindern sagen, dass sie vernünftig lernen sollen, damit sie nicht auf dem Bau landen. Zur besseren Information der Lehrer und Schüler hat das Bauhandwerk darum eigens einen neuen Ordner aufgelegt: „Berufsorientierung in der Bauwirtschaft“. Diesen stellt der Baufachverband kostenfrei für den Unterricht zur Verfügung.

Obermeister Detlef Buschmann ergänzt: „Kunden und Verbrauchern bietet die Innung zudem eine gute Orientierung auf dem unübersichtlichen Markt. „Auf der Internetseite unserer Innung finden Interessierte alle Mitgliedsbetriebe des Landkreises Osterholz übersichtlich aufgelistet“, erklärt er. Zu den weiteren Qualitätskriterien für die Auswahl eines guten Betriebes zählten außerdem: „Es sollte auf jeden Fall ein Meisterbetrieb sein, ortsansässig und möglichst Alteingesessen“, empfiehlt Buschmann.

Mitgliedsbetriebe der Innung profitieren unter anderem von

einem einmaligen Ausbildungs-

bonus für jeden neuen Auszubildenden. Verschiedene Vergünstigungen für Versicherungen und Fahrzeuge erleichtern die betrieblichen Belastungen.

Für weitere Informationen rund um die Angebote der Innung-Osterholz-Verden können sich Interessierte telefonisch an die Kreishandwerkerschaft in Osterholz unter 0 47 91 / 20 75 und in Verden unter 0 42 31 / 8 10 62 wenden.