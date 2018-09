Dadurch werden beide Bereiche verbunden: Das Handwerk steht für den sinnvollen Einsatz fortschrittlicher Technologien und körperliche Fähigkeiten.

„Die Auftragsbücher der Handwerksbetriebe sind gut gefüllt und die Nachfrage nach kompetenten Fachleuten hoch“, sagt Herr Brekenfeld, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser. Es fehlen jedoch die dringend benötigten Fachleute. Dieses Dilemma kann nur die verstärkte Ausbildung von Spezialisten in den einzelnen Gewerken lösen. Die Betriebe benötigen Fachkräfte und möchten diese auch selbst ausbilden.

Vielfältige Karrierechancen

Eine positive Entwicklung ist, dass angehende Auszubildende sich immer früher um eine Stelle bemühen. So werden einige Verträge bereits zehn Monate vor dem Beginn der eigentlichen Ausbildung geschlossen, was beiden Seiten Planungssicherheit gibt. Trotzdem bleiben immer öfter Plätze frei und viele Betriebe müssen lange nach Mitarbeitern suchen. Sie haben erkannt, dass sie mit ihren vielen Vorteilen werben und die Fachkräfte von Morgen direkt ansprechen müssen. Die wichtigste Veranstaltung dafür ist die Ausbildungsplatzbörse.

Die Erfahrung zeigt, dass für viele Auszubildende nach der Ausbildung zum Gesellen noch nicht Schluss ist. Manche machen ihren Meister oder den Betriebswirt. Durch eine Vielzahl an Fortbildungen und Zusatzqualifikationen kann jeder seinen Berufsweg selbst gestalten.

Ausbildung oder Studium?

Den besten Weg in eine Ausbildung bietet ein Praktikum. Hierbei lernt der interessierte Praktikant den Beruf ausgiebig kennen und kann so entscheiden, ob er passt oder nicht. Auch die Möglichkeit der Kombination von Handwerk und Studium sollte nicht unterschätzt werden. Hier werden die Arbeitstechniken des jeweiligen Handwerks praktisch erlernt und dann mit dem Wissen aus der Universität und Fachhochschule verfeinert. Somit steht dem Weg zur Führungskraft oder der Selbstständigkeit nichts mehr im Wege. Es besteht zudem die Möglichkeit nach der Lehre ein Studium auch ohne Abitur anzufangen. Mit dem Gesellenbrief und ein paar Jahren Berufserfahrung hat man die „Fachgebundene Hochschulreife“ und kann sich an Universitäten und Fachhochschulen in ganz Deutschland zur Eignungsprüfung für ein Studienfach anmelden, das dem erlernten Handwerk ähnlich ist. Noch schneller geht es sogar mit dem Meistertitel im Handwerk, denn der gilt – wie das Abitur – als „Allgemeine Hochschulzugangsberechtigung“.

Wer also seine eigene Zukunft selbst gestalten, auf einen facettenreichen Beruf setzen und dabei den deutschen Wirtschaftsmotor un­terstützen möchte, findet im Handwerk nach wie vor den sprichwörtlichen „goldenen Boden“.