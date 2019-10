Ein weiteres Standbein ist die vor einigen Jahren ins Leben gerufene Transportabteilung. „Europaweit sind sieben Tieflader von uns unterwegs, wobei unser größtes Baggertaxi über sieben Achsen und 40 Tonnen Nutzlast verfügt“, sagt Fritz Koldehofe, der das Unternehmen vor mehr als drei Jahrzehnten als Ein-Mann-Betrieb gründete. Hauptsächlich stehen ihm zufolge Transporte von Baumaschinen innerhalb Norddeutschlands an, aber auch Jachten, Wohnmobile oder andere XXL-Gegenstände werden in ganz Europa befördert. Da pro Tiefladerzug etwa 80 Genehmigungen vorliegen, deckt der Betrieb viele Transporte bereits standardmäßig ab.

Ein Eyecatcher unter Koldehofes Fahrzeugen ist der Scania V8 mit 580 Pferdestärken. Aber auch der weitere Fuhrpark kann sich sehen lassen: 18 Lkw mit über zehn Tonnen Nutzlast und zehn gewaltige Kettenbagger, von denen die Maschine von Liebherr 35 Tonnen auf die Waage bringt.

Der neue Longfrontbagger kommt mit rund 55 Tonnen Einsatzgewicht daher. Firmenchef Fritz Koldehofe lässt es sich nicht nehmen, selbst einmal im Führerhaus Platz zu nehmen. (Antje Holsten-Körner)

Neu im Portfolio ist ein Longfrontbagger mit mehr als 20 Meter Auslage und 55 Tonnen Einsatzgewicht. An Bord sind eine Betonschere sowie Sortiergreifer. Weiter stehen zwei Radlader mit jeweils Fünf-Kubikmeter-Schaufeln, drei kleinere Radlader, ein Walzenzug und diverse weitere Geräte zur Verfügung. Die Anzahl der Container beläuft sich auf 300 Stück. Diese können Kunden mit einem Fassungsvermögen zwischen zwei und 45 Kubikmeter buchen.

Seit vier Jahren gehört eine zusätzliche Brunnenbaufirma zum Unternehmen. „Damit bin ich damals angefangen“, sagt Koldehofe. Wie damals seien auch heute Hauswasserbrunnen, die zwischen drei und vier Kubikmeter in der Stunde fördern, sowie Beregnungsbrunnen mit einer Kapazität bis zu 300 Kubikmeter gefragt. Außerdem gehören Erdwärmebohrungen zum Leistungsumfang des Betriebs.

Um alle Arbeiten zuverlässig auszuführen, beschäftigt Koldehofe rund 50 Mitarbeiter. Ebenso wie sich deren Anzahl durch die gute Auslastung kontinuierlich erhöhte, wurde im Lauf der Jahre das Betriebsgelände im Sottrumer Gewerbegebiet Barkhof erweitert. So gehört auch der ehemalige Blumenhof zum Betrieb. Dort verwerten die Experten Altholz und verarbeiten etwa Baumwurzeln zu Biofiltern oder produzieren Material für Heizkraftwerke. „Wir verarbeiten Holzklassen von A1, also eine saubere und unbehandelte Palette, bis A4, wozu ein Telegrafenmast gehört“, erläutert der Chef.

Zwar gibt es viele Aufträge von Architekten und Unternehmen, Privatkunden sind aber ebenso gern gesehen. „Auf Wunsch unterbreiten wir gern ein Angebot“, erläutert Koldehofe. Auch das Betriebsgelände im Gewerbegebiet Barkhof ist für alle geöffnet. Dort können Bauschutt, Grünschnitt, Wurzeln und Sperrmüll abgeliefert werden. Zum Verkauf stehen Sand, Kies, verschiedene Splittsorten, Mutterboden, Recycling- und Rotsteinschotter.

Das Abrissunternehmen Koldehofe, Vor den Teilen 20 in Reeßum (Betriebsgelände: Barkhof, Wankelstraße 3) ist erreichbar unter Telefon 04264/14 20 und per E-Mail an info@koldehofe.de. Weitere Infos unter www.koldehofe.de.