Die PC-Klappe des Media Stores ermöglicht während des Pandemie eine kontaktlose Übergabe von neuen und reparierten Geräten. (Andreas Schack)

Krisenzeiten erfordern oft besondere Maßnahmen und Wege. Interessante Lösungen für Unternehmen und Behörden, die ihre Mitarbeiter während der Pandemie ins Homeoffice schicken möchten, hat Rolf Sonntag, Inhaber des

Media Stores Achim, entwickelt.

„Für Betriebe und Ämter bedeutet die Einrichtung von Arbeitsplätzen zu Hause oft eine zusätzliche Investition, vor allem für die Hard- und die Software“, berichtet Sonntag. Auch die Einrichtung in den privaten Haushalten der Mitarbeiter sowie der regelmäßige technische Support stellten meist eine Herausforderung dar, weiß der Experte. An dieser Stelle möchte er mit seinem neuen Angebot unterstützen. „Um die Investitionskosten gering zu halten und für maximale Flexi­bilität zu sorgen, bieten wir Unternehmen und Behörden deshalb ab sofort Hard- und Software-Lösungen für Homeoffice-Arbeitsplätze als Mietmodell an – auch mit kurzen Laufzeiten“, erklärt er.

Inhaber Rolf Sonntag und Systemadministrator Nils Müller helfen ihren Kunden bei der Einrichtung und beim Support ihrer IT. (Andreas Schack)

IT-Support

Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Ämter stünden im Rahmen der Digitalisierung sowieso schon vor großen Herausforderungen. Denn meist fehlt die notwendige Beratung und der Support, um einen reibungslosen Ablauf der gewerblichen, schulischen oder behördlichen Prozesse zu gewährleisten. Rolf Sonntag ist mit seinem Team für solche Fälle im Einsatz und ein gefragter Ansprechpartner zu allen Themen rund um die moderne Kommunikation. Mit seinem vielfältigen Angebot von IT- Dienstleistungen über Reparaturen bis hin zu Seminaren und Schulungen konnte der IT-Experte so schon viele Kunden für sein Fachgeschäft gewinnen. Kreative Lösungen gehören dabei zu seinem besonderen Handwerkszeug.

Für die kontaktlose Übergabe von neuen und reparierten Geräten etwa baute er während des Lockdowns eine „PC-Klappe“ vor der Hintertür seines Geschäftes als Briefkasten auf. „Die Box ist videoüberwacht, sodass wir immer

sehen können, wer dort was herausnimmt oder hineinlegt“, erläutert Sonntag.

Telefonisch sind die Mitarbeiter des

Media Store Achim montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr erreichbar. Rund um die Uhr ist zudem ein automatischer Telefonservice eingerichtet: 0 42 02 / 9 88 00 98. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet: www.

mediastoreachim.info.