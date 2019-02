1761 wurde der zweistöckige Galerieholländer mit einem reetgedeckten Turm erbaut. (Frei)

Heute sind die zahlreichen Wind- und Wassermühlen der Mittelweser-Region als Baudenkmäler eine besondere Attraktion. Viele von ihnen wurden inzwischen liebevoll restauriert und teilweise wieder funktionsfähig gemacht,

sodass die Besucher sich beim

Betrachten wie in eine vergangene Zeit zurückversetzt fühlen.

Wer sich auf Erkundungstour begeben möchte, um die unterschiedlichen Wasser,- Turbinen,- Holländerwind- und Turmwindmühlen in der Region zu bestaunen, sollte sich an der Niedersächsischen Mühlenstraße orientieren. Sie führt auch durch Achim und damit an der historischen Windmühle vorbei.

Laut des ehrenamtlichen Stadtarchivars und Mitglied des Achimer Heimatvereins Günter Schnakenberg stammt die älteste Nachricht zu einem Mühlenbau in der Region Achim aus dem Jahr 1568 und von dem ersten evangelischen Pastor im Dorf. Diese Meldung beinhaltete den Schriftzug: Der Müller namens Kremer erbaut mit der Unterstützung der Familie vam Horne eine Mühle. Günter Schnakenberg: „In dieser Nachricht wurde zunächst nicht erwähnt, um welche Mühle es sich handelt – man vermutet eine Wassermühle.“ Um 1626 waren die Mühlen im Gohgericht Achim entweder in erzbischöflicher oder in Hand des Adels. Zum Ende des 30-jährigen Kriegs ging die Verwaltung des Herzogtums Bremen – zu dem auch das Dorf Achim gehörte – an die schwedische Krone über.

Der schwedische Graf Hans Christoph von Königsmarck wird 1646 oberster Beamter der Stifte Bremen und Verden. 1651 gab es neben der Arberger Windmühle nur in Ottersberg, Sagehorn, Clüverswerder und Embsen je eine Wassermühle. „Nur an diesen Orten konnten die Bauern ihr Korn mahlen“, teilt der Stadtarchivar seinen Recherchen mit. Wassermühlen wurden allerdings von künstlichen Mühlenteichen betrieben, „da konnte es vorkommen, dass es an Wasser mangelte oder dieses gefroren war, so dass nicht gemahlen werden konnte.“ Mit diesen Argumenten traten im selben Jahr die Achimer Bauern an die schwedische Regierung heran. Sie baten um die Erbauung einer neuen Mühle. Gegen den Willen des Adels erfolgte daraufhin die

Genehmigung für einen Mühlenbau in Achim. Auftraggeber war der schwedische Gouverneur von Kö­nigsmarck, der den Oberinspektor Jodokus Prott mit der Erbauung ei­ner Windmühle in Achim beauftragte.

So entstand 1654 südlich des Dorfes Achim eine Bockwindmühle. Nach der Fertigstellung übernimmt der Müller Johann Meier als Pächter den Mahlbetrieb, den 1692 sein Sohn

weiterführte. 1696 sind die Mühle und das Haus bereits stark verfallen, sodass sich der Müller in dem Gebäude nicht mehr sicher fühlte. Bis 1710 war die Mühle im Königsmarckschen Besitz, dann kaufte Hermann Meyer sie für 1600 Reichstaler.

Um 1712 grassiert in Achim die Pest. Aus Angst vor Ansteckung und weil die Gräber auf dem Kirchenhof nicht ausreichen, werden die Pesttoten unter anderem im Sand bei der Mühle nördlich des alten Müllerhauses begraben. Diese Stelle erhält daraufhin die Flurbezeichnung „Pestfriedhof“.

1758 kam Johann Henrich Weidenhöfer durch seine Heirat mit Müllerstochter Anna Adelheit Meyerholz in den Besitz der Bockwindmühle. Zwei Jahre später stellte er den Antrag, neben der bestehenden eine neue Mühle bauen zu dürfen. Bereits 1761 wurde die zweistöckige Galerieholländer mit einem reetgedeckten 29 Meter

hohen Turm erbaut. Der Antrieb erfolgte zunächst durch die segelbespannten Flügel. Mittels des Steerts wird die Mühle in den Wind gedreht. Die heutige Achimer Windmühle ist damit die älteste noch bestehende Mühle im Gebiet des ehemaligen Gohgerichts Achim.

1786 stirbt der Windmüller Johann Henrich Weidenhöfer. Zwei Jahre später bauen seine Witwe und ihr Sohn ein neues Wohnhaus. 1813 kommt es zu einem Gefecht zwischen in der Mühle sich verschanzten russischen und im Müllerhaus kampierenden und französischen Soldaten.

Hans Henrich Weidenhöfer stellt 1865 den Antrag eine Dampfmühle zu bauen. Der Bau erfolgt 1868 und gleichzeitig nimmt die erste Dampfmaschine in Achim ihren Betrieb auf. Durch die Einführung der Gewerbefreiheit im Königreich Hannover entfällt 1869 der Mahlzwang. 1870 zieht es den Mühlenbesitzer Georg Weidenhöfer in die Politik. Er wird Abgeordneter im preußischen Landtag. Die Achimer Mühle wird verpachtet.

1910 werden die bisherigen Flügel auf Lamellenflügel umgerüstet. Zwei Jahre später folgt die Installation einer Windrose, durch die der bisherige Steert ersetzt wird. 1947 dreht ein Wirbelsturm zwei Flügel ab. Der Mahlbetrieb geht mit den übrig gebliebenen Flügeln weiter. 1954 erhält die Mühle statt der intakten Lamellenflügel zwei von Flugzeugbauern entwickelte Aluminium-Flügel. 1965 wird die Mühle stillgelegt. Der letzte Mühlenpächter Johann Meyer übernimmt den Mühlenbetrieb in Achim-Embsen.

1967 wird der Beschluss gefasst, einen Verein zu gründen, der den Erhalt der Mühle übernehmen soll. Mit dieser Maßnahme soll dem Mühlensterben entgegengewirkt werden. 1969 kauft die Stadt Achim die Windmühle. Es folgt die Gründung des Vereins zur Erhaltung der Achimer Windmühle. Im selben Jahr wird auf dem Areal das erste Mühlenfest gefeiert. Im Laufe der kommenden zwei Jahren wird die Mühle renoviert. Im Inneren finden fortan Versammlungen, Feiern und Kunstausstellungen statt.

Weil der Mühleninnenbau als repräsentatives Beispiel für das Zimmerhandwerk dient, errichtet der Heimatverein Achim 2011 eine Dauerausstellung mit Werkzeugen dieser Zunft. In den Jahren 2014 und 2016 werden nach und nach die entstandenen Sturmschäden an dem historischen Gebäude behoben. Jedes Jahr zu Pfingsten und

damit anlässlich des Deutschen Mühlentages findet rund um die Mühle ein Jazzfrühschoppen statt.

Seit vergangenem Jahr sind zwischen Mai und September auch Trauungen in dem Achimer Wahrzeichen möglich.