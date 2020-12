Ernst Siedenberg, Autor dieser Geschichte, erlernte einst den Beruf des Schmieds. (unbekannt)

Da mein Lehrmeister und auch die beiden ­Gesellen, die im Schmiedebetrieb beschäftigt waren, gleich zu Kriegsbeginn einberufen wurden, stand ich mit einem Lehrling, der ein Jahr nach mir seine Lehre begann, vor der Frage, wie es mit dem Betrieb weitergehen würde. Schon vor Monaten wurde davon gesprochen, dass die Handwerkskammer den Schmiedebetrieb, in dem landwirtschaftliche Geräte repariert wurden und der Hufbeschlag durchgeführt wurde, schließen wolle, da es nicht verantwortbar sei, dass zwei Lehrlinge ohne Aufsicht und Ausbildungsanleitung den Werkstattbetrieb selbstständig fortführen. Ein Antrag der Handwerkskammer, meinen Lehrmeister vom Kriegsdienst freizustellen, zögerte sich immer wieder hinaus. Der ungelöste Zustand bestand schon seit vier Monaten. An Heiligabend 1939 stand ich am späten Nachmittag allein in der Schmiedewerkstatt und freute mich auf die Weihnachtstage, an denen mir sicherlich im Elternhause eine angenehme Erholung vom Alltagsgeschehen vergönnt sein werde. Mein Mitlehrling war wegen einer Erkrankung schon seit ein paar Tagen bei seinen Eltern. Gleich nach der Körperreinigung würde ich mich auf den Weg zu meinen Eltern machen. So hatte ich es geplant. Doch dann kam alles anders, als die Frau meines Lehrmeisters mir mitteilte, dass ein Kunde angerufen habe. Die Selbsttränkeanlage auf seinem Bauernhof sei ausgefallen und er benötige dringend Hilfe, da seine Kühe ohne Wasserversorgung seien. Was blieb mir übrig? Ich packte das notwendige Werkzeug zusammen, verstaute es auf meinem Fahrrad und radelte zum hilfesuchenden Bauern. Nach ein paar Stunden war der ­Schaden behoben, und ich kehrte zufrieden zur Werkstatt zurück und machte mich abfahrbereit zu meinem elf Kilometer entfernten Elternhause. Bei der Verabschiedung von der Frau meines Lehrmeisters erhielt ich mein Weihnachtsgeschenk überreicht. Es bestand aus etwas Gebäck, Süßigkeiten und einem Fünfmarkstück. Das Geld war für mich ein besonderes Geschenk. Da ich keine geldlichen Einkünfte hatte, war ich vollkommen auf das Taschengeld angewiesen, was mir meine Eltern geben konnten.

Inzwischen war die Dunkelheit über das Land gekommen. Bei meinem Radeln durch die Landschaft, die gefroren, aber schneefrei war, umgab mich eine himmlische Ruhe. Wegen der Verdunkelungsverordnung beleuchteten nur der Mond und die Sterne meine Wegstrecke. Als ich den Nahbereich meines Heimatortes erreichte, tönte das Leuten der Kirchturmglocke über das Land und rief zu dem um 19 Uhr beginnenden Gottesdienst an Heiligabend 1939. Daheim angekommen, hatten sich meine Eltern schon Gedanken gemacht, wo ich bleibe. Eben am Telefon eine Nachricht zu übermitteln – so einfach war das noch nicht. Wer hatte damals schon ein Telefon?

Wir begaben uns bald darauf gemeinsam zu Tisch. Wir – das waren meine Eltern, meine ältere Schwester und ein jüngerer Bruder. Zwei meiner älteren Brüder waren inzwischen zum Kriegsdienst einberufen. Es gab Kartoffelsalat mit Würstchen und als Nachspeise eine heiße Milchsuppe, in der sich eingebrockte Randstücke befanden, die dem Butterkuchen entnommen waren, der im eigenen Backofen gebacken war. Es war ein bekömmliches Essen, das wir zufrieden zu uns nahmen.

Nach dem Essen begaben wir uns in die Wohnstube, in der ein geschmückter Tannenbaum mit flackerndem Kerzenschein den Raum erhellte. Da meine Eltern sich vor etwa einem Jahr erstmals ein Radio zugelegt hatten, lauschten wir den Weihnachtsliedern und begleiteten diese mit unserem Gesang. Aber irgendwie war alles anders als in den Jahren zuvor. Die Sorgen um die Lieben, die der Krieg aus unserer Mitte genommen hatte, beschäftigten die Gedanken nachhaltig. Ich erinnere mich noch, wie ich zu Kriegsbeginn auf das Bahnhofsgelände der Heimatstadt blickte. Dort stand ein Güterzug, beladen mit einberufenen Soldaten, abfahrbereit auf den Gleisen. Nach einem lauten Pfeifsignal setzte sich der Zug in Bewegung. Der schwarze Rauch, der dem Schornstein der Lokomotive entwich, verbreitete eine nach verbrannter Kohle ­riechende stickige Luft. Liedfetzen drangen an meine Ohren: ,,In der Heimat, in der Heimat, da gibt’s ein Wiederseh’n.“ Der Zug verschwand in der Dunkelheit des Abends und fuhr einem blutroten Morgen entgegen. Für viele Soldaten, die so hinaus fuhren, würde es keine Heimkehr und kein Wiedersehen geben.

Das Jahr 1940 hatte begonnen. Mein Antrag auf Verkürzung meiner Lehrzeit von dreieinhalb auf drei Jahre war von der Handwerkskammer genehmigt, und so konnte ich im März 1940 meine Gesellenprüfung ablegen und erhielt danach meinen ersten Gesellenlohn. Der Stundenlohn betrug 55 Reichspfennige. Aus meiner ersten Lohnabrechnung ist zu entnehmen, dass mein Bruttoeinkommen bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 55 Stunden 30,25 Reichsmark betrug. Davon wurden einbehalten für Kost und Logis

8,25 RM, für Sozialabgaben ­

2,66 RM und für Steuern

1,85 RM. Es verblieb mir ein Nettolohn von 17,49 RM. Die Zeit, in der ich durch eigene Hände Arbeit mein erstes Geld verdiente, endete schon nach ein paar Monaten, als ich den Befehl erhielt, zum 13. Juli 1940 der Einberufung zum Kriegsdienst zu folgen.

Mein Lehrmeister wurde am 1. Mai 1940 aus gesundheitlichen Gründen vom Kriegsdienst freigestellt. Damit hatte nach acht Monaten die Aufrechterhaltung des Betriebes seitens der beiden Lehrlinge ein Ende. In den Jahren 1940 bis 1944 erlebte ich die Weihnachtsfeiertage als Soldat fern von der Heimat. Sehnsuchtsvolle Heimatgefühle und Gedanken an meine Kinder- und Jugendzeit begleiteten die Feiertage. Mein jüngerer Bruder schrieb mir kurz vor Weihnachten 1944 unter anderem: ,,Lieber Bruder, wenn Du nach Großenbrode kommst, hast Du doch sicher Gelegenheit, in Urlaub zu fahren. Es wäre schön, wenn wir wieder einmal miteinander die Urlaubszeit verbringen könnten. Aber ich glaube, bis ich wieder einmal in Urlaub fahren kann, dauert es wohl noch eine Weile.“ Ich antwortete Heiligabend 1944 auf seinen Brief. Doch meine Zeilen erreichten ihn nicht mehr. Er ist an Heiligabend 1944 gefallen.

Es erfüllt mich mit großer Demut, Zufriedenheit und Dankbarkeit, dass ich in den vielen Jahren nach der schrecklichen Kriegszeit das Weihnachtsfest im Kreise meiner eigenen Familie in Ruhe und Frieden begehen konnte. Welch eine Gnade wurde uns in der Nachkriegszeit zuteil, dass uns der Frieden erhalten blieb, in einer Zeit, in der eine kriegerische Auseinandersetzung die andere ablöste. Die Verkündung – Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen – scheint für die Menschheit wohl nur ein nicht erreichbares Ziel zu sein. Es bleibt die Frage, woran das wohl liegen mag? Kann es sein, dass das etwas mit der unnachgiebigen Rechthaberei der Menschen zu tun hat? Ich weiß es auch nicht.

Ernst Siedenberg