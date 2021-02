Kleines Fläschchen, große Wirkung: Bald können Menschen, die 80 Jahre oder älter sind, im Bundesland Niedersachsen ihre Impftermine reservieren. (Patrick Pleul, dpa)

Darauf haben viele Menschen

gewartet und gehofft: auf die Corona-Schutzimpfung, die endlich den Weg aus der Pandemie ebnen soll. Am 21. Dezember 2020 wurde der Impfstoff der Hersteller Biontech/Pfizer zugelassen, am 6. Januar der des Herstellers Moderna. Am 27. Dezember vergangenen Jahres starteten die ersten Impfungen. Doch es stellen sich noch immer viele Fragen: Wann und wo kann man sich impfen lassen? Welche Bürger haben Priorität? Wie sicher ist der Impfstoff?

Laut Bundesministerium für Gesundheit sind aktuell bereits fast 1 320 000 Menschen geimpft worden, das entspricht rund 1,6 Prozent der deutschen Bevölkerung. Mehr als 77 000 Personen haben schon die zweite Dosis erhalten, die erst den vollständigen Schutz bietet. Mathematischen Modellen zufolge müssen sich rund 70 Prozent der deutschen Bevölkerung impfen lassen, bevor die Pandemie endlich ausläuft.

Täglich sind es rund 96 000 Menschen, die die schützende Spritze erhalten. Fast die Hälfte der Impfdosen wurden dabei an Personen in Gesundheits- und Pflegeberufen verabreicht, 470 000 an Bewohner von Pflegeheimen, mehr als 360 000 an Über-80-Jährige sowie rund 43 000 an Menschen mit Vorerkrankungen. Diese Verteilung ergibt sich aus der Priorisierung bestimmter Personengruppen. Denn aufgrund begrenzter Impfstoffverfügbarkeit kann die Schutzspritze zunächst nur denjenigen angeboten werden, die ein besonders hohes Risiko für schwere Verläufe einer Erkrankung haben oder die beruflich

engen Kontakt zu Erkrankten

oder sensiblen Personengruppen

haben.

Die Wirkstoffe werden vor allem in Impfzentren unter der organisatorischen Aufsicht der Bundesländer verabreicht. Zusätzlich gibt es mobile Impfteams, die zum

Beispiel Pflegeeinrichtungen aufsuchen. Die niedersächsische Landesregierung rechnet damit, dass ab Ende Januar die meisten Alten- und Pflegeheime mit Impfstoff versorgt sind.

Impftermine ab 28. Januar

Voraussichtlich ab Februar kann es dann mit der Impfung aller anderen in der ersten Gruppe der Impfberechtigten losgehen. Darunter fallen auch Personen, die 80 Jahre oder älter sind und nicht in einer Pflegeeinrichtung leben. Das Gesundheitsministerium plant die Versendung von Briefen, die informieren, wie ein Termin vereinbart werden kann. Alle Personen in einem Alter von 80 Jahren und älter sind übrigens auch dann impfberechtigt, wenn sie kein solches Schreiben erhalten haben. Demnach kann der Termin ab dem 28, Januar unter der Telefonnummer 08 00 / 99 88 665 reserviert werden. Auch eine Online-Termi-

nierung unter www.impfportal- niedersachsen.de ist möglich.

Nach der erfolgreichen Reservierung erhalten die Teilnehmer eine schriftliche Bestätigung und eine Wegbeschreibung. Die Impfzentren sind alle mit öffentlichen

Verkehrsmitteln erreichbar. Ist

jemand gesundheitsbedingt auf einen Einzeltransport angewiesen, können unter Umständen die

Kosten übernommen werden. Informationen dazu enthält das Schreiben des Gesundheitsministeriums.

Derzeit erhält Niedersachsen entsprechend seines Bevölkerungsanteils etwa 63 000 Impfstoffdosen pro Woche. Das bedeutet, dass noch nicht flächendeckend alle Bevölkerungsgruppen versorgt werden können, sondern nur jene der genannten Gruppe mit der höchsten Priorität. Im Bundesland gibt es circa 800 000 Menschen, die zu dieser ersten Gruppe gehören. Ihre Impfung wird nach Schätzungen der Landesregierung je nach Menge des zur Verfügung stehenden Wirkstoffs mehrere Monate dauern.

Für eine vollständige Immunisierung mit dem mRNA-Impfstoff des Herstellers Biontech sind zwei Impfstoffdosen im Abstand von

21 Tagen notwendig. Laut Experten hat dieser Stoff eine Wirkrate von 95 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, sich trotz Impfung mit Covid-19 zu infizieren, liegt demnach bei fünf Prozent.

Es werden zunächst nur Impfstoffe für Erwachsene in Deutschland zugelassen. Sollte es in Zukunft einen Impfstoff für Kinder geben, muss nach Angaben des Gesundheitsministeriums durch die Zulassungsbehörden sichergestellt sein, dass dieser wirksam ist sowie ein sehr gutes Sicherheitsprofil aufweist.

AHA-Regel gilt weiter

Über welchen Zeitraum eine geimpfte Person vor einer Covid-19 Erkrankung geschützt ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zudem ist nicht geklärt, in welchem Maße die Virenübertragung durch Geimpfte verringert oder verhindert wird. Um andere zu schützen, müssen also die Hygienevorgaben zur Corona-Prävention – etwa die AHA-Regel, also Alltagsmaske, Hygiene, Abstand halten – auch durch Geimpfte weiterhin beachtet werden.

Die Schutzimpfung ist kostenlos und freiwillig. Verschiedenen politischen Forderungen, eine Impfpflicht einzuführen, wurde bisher eine Absage erteilt. Dennoch raten Experten dazu, sich impfen zu lassen. Denn das Virus Sars-CoV-2 ruft zum Teil sehr unterschiedliche Krankheitsverläufe hervor. Während einige schwerst erkranken und im Hospital behandelt werden müssen, bemerken andere kaum, dass sie infiziert sind oder haben untypische Symptome. Diese Menschen können unwissentlich andere mit dem Virus in anstecken.

Die schwersten Infektionen können zu Lungen- und Multiorganversagen mit tödlichem

Ausgang führen. Daten aus Groß Britannien deuten außerdem darauf hin, dass etwa 40 Prozent der im Krankenhaus behandelten Personen längerfristige Unterstützung benötigen.

Weltweit wurden bis Dezember 2020 69 Millionen Erkrankungen und 1,6 Millionen Todesfälle verzeichnet.