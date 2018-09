Rund 50 Schausteller locken mit Kulinarischem, Spiel und Spass sowie Fahrgeschäften für Groß und Klein. (Björn Hake und Björn Hake, Björn Hake)

Ein besonderer Anziehungspunkt ist zudem das Gewerbezelt, in dem sich Unternehmen, Institutionen und Vereine der Region präsentieren.

Auf seinem Stand im Gewerbezelt zeigt das Autohaus Wolf unter anderem den neuen Opel Combo Life. (Andreas Schack, Autohaus A. Wolf & Sohn)

Das Herbstmarktprogramm startet am Freitag mit der Show-Disco der Veranstaltungsfirma Music-Station, die für einen tanzbaren Partyabend sorgen wollen. Am Sonnabend und Sonntag heißt es früh aufstehen, denn um 9 Uhr beginnt der Flohmarkt. An beiden Tagen kann bis 18 Uhr auf der Flohmarktmeile entlang der Straßen Mühlenweg und Wiestebruch gestöbert und gefeilscht werden.

Großer Festumzug am Sonnabend

Bunt wird es am Sonnabend gegen 13.30 Uhr, denn dann setzt sich der Festumzug in Bewegung. Startpunkt ist am Schäfermoor. Für die musikalische Untermalung sorgt der Achimer Fanfarenzug.

Das Marktgelände öffnet offiziell gegen 15 Uhr. Mit dabei sein werden Gemeindebürgermeister Horst Hofmann, Ortsbürgermeister Reiner Schnäpp und Marktprinzessin Lena Krantz. Für den obligatorischen Fassbieranstich zeichnet sich Marktmeister Chris Fehsenfeld verantwortlich. Er war es auch, der germeinsam mit dem Festausschuss um Geert Mehlhop und Hannah Schwarz-Kaschke rund 50 Schausteller auf den Ottersberger Herbstmarkt locken konnte. Darunter ein Raketen-Simulator, Autoscooter, der Kettenflieger, Kinderkarussells und ein Kinder-Riesenrad sowie der Polyp. Zahlreiche kulinarische Besonderheiten ergänzen das Angebot, in diesem Jahr zum ersten Mal auch in Form eines Foodtrucks. Seinen Ausklang findet der Herbstfestsonnabend im Festzelt bei Livemusik mit der Show- und Tanzband Countdown.

Am Sonntag um 10 Uhr lädt Pastor Anton Lambertus zum Zelt-Gottesdienst ein. Danach, gegen 11 Uhr, beginnt das Ottersberger Marktspektakel. Auf der Theaterbühne wird dieses Mal eine Krimi-Komödie zu sehen sein, die den Titel „Happy Hour in Ottersberg – Oder das gestohlene Glück“ trägt. Auch auf einen Luftballonwettbewerb können sich die Besucher freuen. Für Stärkung nebenher sorgt das Erbsensuppe essen mit der freiwilligen Feuerwehr.

Das große Finale läutet Dirk Kühl gegen 19 Uhr im Zelt ein. Gestaltet wird es von Gruppen zahlreicher Ottersberger Vereine. Gegen 21 Uhr sorgt ein Höhenfeuerwerk für den leuchtenden Abschluss des 328. Herbstmarktes.

Beliebt und immer stark frequentiert ist das Gewerbezelt. Darin präsentieren sich auf insgesamt 35 mal 15 Metern insgesamt 20 Unternehmen aus der Region. Damit ist das Zelt in diesem Jahr ein ganzes Stück größer als gewohnt, was auch notwendig ist, denn die Plätze waren sehr gefragt. Bereits jetzt wurden für 2019 die ersten Plätze fest gebucht, erklären Anja und Christian Voss, die für die

Akquise der Aussteller verantwortlich waren.

Spannender Mix im Gewerbezelt

Die größte Fläche belegt das Autohaus Wolf. „Wir werden mit fünf Fahrzeugen präsent sein, darunter der neue Opel Combo Life, der Grandland und Crossland X“, so André Wolf. Er freue sich darauf viele Kunden und interessierte Besucher zu treffen. „Gerne kann man spontan vorbeischauen, dafür sind wir ja da!“

Das Autohaus gehört mit seinen 60 Jahren zu den fest etablierten Unternehmen in Ottersberg. Als offizielle Opelvertretung liegt der Schwerpunkt im Verkauf, Beratung und der Reparatur von Fahrzeugen der Marke. Aber auch andere Fabrikate, wie zum Beispiel VW, werden in der hauseigenen Werkstatt gewartet und repariert. 22 Mitarbeiter sind im Autohaus beschäftigt. Jeweils zwei davon werden im Gewerbezelt für alle Fragen und Wünsche zur Verfügung stehen. „Gerne kann man sich in die Wagen hineinsetzen und sich beraten lassen. Auch das Vereinbaren einer Probefahrt für die Tage darauf ist möglich“, lädt André Wolf ein.

Weitere Aussteller der Gewerbescha sind das Elektrowerk Ewo Ottersberg, die Breitband Innovationen Nord GmbH und Henning Tesch von 3F Design. Heuer Naturkosmetik berät in Sachen Schönheit, während die Steuerberatung Frese ihre Dienstleistungen für Unternehmen und Privat vorstellt. Auch die Ambulante Seniorenbetreuung & Krankenpflege GmbH (ASK)steht für alle Fragen rund um ihren Hauspflegedienst zur Verfügung.

Ebenfalls mit dabei sind Anbieter von schönen Dingen wie Schmuck und Kunsthandwerk.

Darunter Schmuck der Firma Vogel, Familie Voss mit Energetix-Schmuck, Trolly-Wood mit

Heliumballons und Geschenkartikel sowie Energiebilder von Kubes. Auch die Firma Ollmann wird mit ihren Edelsteinen vor Ort sein, ebenso wie Brickkof-Schmuck.

Auch Ottersberger Vereine und Institutionen sind mit Ständen vertreten. Dazu gehören das DRK und der TSV Otterberg, der Landkreis Verden Hospitz e. V., die AOK Niedersachsen und der VdSO (Verein der Selbständigen)

Am Sonnabend ist das Gewerbezelt von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Am Sonntag sind die Unternehmen von 11 bis 18 Uhr für die Besucher da.