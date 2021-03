Daniel Ballin (l.) und Jens Buse (r.) stellen ihren Kunden auf Wunsch gern Outfits zum Testen zusammen, solange Reinkommen und Feiern nicht möglich sind. (Andreas Schack)

Denn vor genau drei Jahrzehnten hatte der jetzt 55-

Jährige das Modegeschäft übernommen und bis heute zu einem Hotspot für Casual-Mode in Achim entwickelt. Zu gern hätte er nun mit seinen zahlreichen Kunden und Mitarbeitern auf das Jubiläum angestoßen und etwas über alte Zeiten gequatscht. Doch die Pandemie macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Statt einer Einladung zur Jubiläumsfeier hängt ein Plakat im Schaufenster, dass Kunden auf die Möglichkeit aufmerksam macht, ihre Mode zu bestellen und abzuholen.

„Es ist sehr schade, dass wir jetzt nicht mit unseren Freunden feiern können. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, kündigt der beliebte Modeexperte einen Nachholtermin an. „In besseren Zeiten, wenn wir das Virus besiegt haben“, hofft Buse. Der Laden ist ihm über die Jahrzehnte ans Herz gewachsen: „Der Shop ist älter als meine Kinder und währt schon länger als die Ehe mit meiner geliebten Frau“, verdeutlicht der ursprünglich gelernte Handwerker.

Dreimal ist er mit seinem Geschäft umgezogen: von der Straße Am Schmiedeberg 6 in die Obernstraße 20 und schließlich vor etwa sieben Jahren nur ein paar Hausnummern weiter in die Obernstraße 24. Sein handwerkliches Geschick kam ihm dabei immer zugute, und so verstand er es stets, seine Läden besonders einzurichten. „Wer hier hereinkommt, soll sich einfach wohlfühlen, einen Kaffee trinken können, etwas quatschen und bei Bedarf schicker wieder rausgehen, als er reingekommen ist“, sagt Buse. Bis das wieder möglich ist, sind er und sein Team telefonisch unter 0 42 02 / 31 17 zu erreichen und stellen ihren Kunden gern Outfits zum Anprobieren zusammen.