Fotoreportage: Freibad Achim im neuen Glanz (Jonas Kako)

Bauabnahmen gab es zuletzt fast täglich. „Wir sind glücklich, den

geplanten Eröffnungstermin im Mai eingehalten zu haben und freuen uns jetzt auf viele Badegäste“, lädt Freibadbetriebsleiterin Sabine Schulz ein. Die Einweihungsfeier mit geladenen Gästen beginnt um 10 Uhr. Ab 11 Uhr steht das Freibad Jung und Alt dann für den hoffentlich nächsten Superbadesommer zur Verfügung.

Um 11 Uhr geht es endlich los – dann startet das Achimer Freibad die Badesaison nach dem großen Umbau. Wenn das Wetter mitspielt, kann bis 20 Uhr in allen Becken ausgiebig geplanscht werden. (Jonas Kako)

Alles ist vorbereitet für die Wiedereröffnung des erneuerten Freibads, das im vergangenen Supersommer 2018 wegen Umbaus noch geschlossen war. Die „große Neueröffnung“, wie Stadtverwaltung und Bäderteam das Ereignis auf der neuen Internetseite für die Achimer Bäder ankündigen, wird mit einer Andacht von Pastorin Marina Kortjohann beginnen.

Danach findet die offizielle Schlüsselübergabe durch Bürger­meister Rainer Ditzfeld statt.

Im Anschluss kann der Badespaß im neu und barrierefrei gestalteten Familienbad beginnen – inklusive Einweihung der Rutsche. Das Bad ist bis 20 Uhr geöffnet.

Seifenblasenkünstler und Zauberer unterhalten heute die Gäste. (Andreas Schack)

Zu den Höhepunkten gehören ein Schwimmerbecken mit 25-

Meter-Bahnen, ein Nichtschwimmerbecken mit Sprudelliegen und Wasserdüsen, Sprungturm (mit Ein- und Drei-Meter-Brett) und Rutsche sowie ein durch Sonnensegel geschützter Kleinkinderbereich, in dessen Nähe sich ein Wickelraum befindet sowie eine großzügige Liegewiese. Der Wetter­bericht sagt für heute 23 Grad und Sonne voraus. Im Schwimmerbecken sowie im Nichtschwimmerbereich soll die Wassertemperatur bis zu 24 Grad Celsius erreichen können – gute Voraussetzungen also für einen gelungenen Start in die Badesaison.

Für den ersten Tag der Saison

haben sich Kirsten Jäger von den Achimer Bädern und Betriebsleiterin Sabine Schulze ein paar zusätzliche Programmpunkte überlegt, die den Eröffnungstag noch

etwas bunter machen als üblich. Und so startet das Achimer Freibad mit einem Sonderprogramm inklusive Seifenblasenkünstler und Zaubershow in die Saison. Auch Wasserbälle und weitere kleine Geschenke für die Jüngsten sollen für einen ordentlichen Badespaß zum Saisonstart sorgen.