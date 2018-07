Ein großer Festplatz, zwei Partys mit Livemusik, Freibier, tolle

Gewinne an der Glücksscheibe und natürlich spannende sportliche Wettkämpfe – all das hat das

Rieder Schützenfest zu bieten.

Am morgigen Samstag, 21. Juli, geht es los. Um 12.30 Uhr treten alle Vereinsmitglieder auf dem Schützenplatz zum Abholen der amtierenden Majestäten an. Für musikalische Begleitung des Festumzuges sorgt die Blaskapelle Dicke-

Backen-Express.

Um 15 Uhr wir die große Gruppe auf dem Festplatz erwartet, wo

anschließend der bunte Trubel

beginnen soll. Die Rieder Veranstaltung ist für ihren großen Festplatz mit mehreren Fahrgeschäften und Imbiss-Ständen bekannt. In diesem Jahr locken zum Beispiel Autoscooter, Ketten- und Kinderkarussell, Schießbude, Bratwurststand, Pizzawagen, Crepestand, Bierpavillon und anderes mehr.

Außerdem werden an diesem Nachmittag die neue Schützen- und Jugendmajestät, die Damenkönigin, der König der Könige und auch die Kindermajestät in spannenden Wettkämpfen ermittelt. Zusätzlich schießen Ortsvereine und Firmen auf die Klein-

kaliber-Glücksscheibe und Vereinsmitglieder wetteifern um

Medaillen sowie mehrere Pokale, für die Preisgelder gestiftet wurden: den „M & S“-, den Scholvin- Ortmann-, den Feuerwehr- und den Jugendpokal. Für alle Besucher – ob Vereinsaktive oder Gäste – bieten die Schützendamen ab

16 Uhr im Festzelt ein Kaffee- und Kuchenbüfett an.

Am Abend soll dann gefeiert werden. Dazu treten alle Schützen um 20.30 Uhr an der Ehrenpforte an, um danach gemeinsam ins Festzelt einzuziehen. Im Anschluss erfolgt die Proklamation der Pokale und die amtierenden Majestäten von 2017 eröffnen den Festball mit einem Ehrentanz. Für Musik und Stimmung sorgt die Partyband

Line Six. Nach dem Ehrentanz wird eine begrenzte Menge Freibier aus-

geschenkt.

Am zweiten Tag des Schützenfestes – Sonntag, 22. Juli – geht das Programm um 10.30 Uhr los. Eine Stunde lang wird dann um den

Königstitel geschossen und um

12 Uhr steht schließlich fest, wer die Grünröcke im nächsten Schützenjahr regiert. Feierlich werden auf dem Schützenplatz die Kinder-,

Jugend, Schützen- und Damen-

majestät sowie der König der

Könige proklamiert. Auch der

Jugendpokal wird dann vergeben.

Bei einem gemeinsamen Essen im Festzelt können sich alle

Beteiligten anschließend stärken. Die Kosten werden direkt vor Ort bezahlt und betragen für erwachsene Mitglieder 6 Euro. Kinder aus dem Verein speisen kostenlos mit.

Gäste zahlen 12 Euro pro Erwachsenem und 6 Euro pro Kind. Um 13.30 Uhr startet ein weiterer

Festumzug unter Begleitung des Dicke-Backen-Express zur Residenz des frisch gekürten Schützenkönigs. Für Fahrgelegenheiten

der Majestäten ist gesorgt. Gegen 15 Uhr soll der Umzug wieder auf dem Schützenplatz ankommen.

An Nachmittag wird dann noch vereinsintern um Medaillen auf dem Keinkaliberstand geschossen. Außerdem können auch Gäste ihre Treffsicherheit erproben und auf die KK-Glücksscheibe zielen. Als Preise winken drei Gutscheine über je eine Schifffahrt mit der „Flotten Weser“ von Uesen nach Bremen für zwei Personen. Im Festzelt bieten die Schützendamen außerdem

erneut ein Kaffee- und Kuchen-

büfett an. Der Musikkorps des MTV Riede sorgt für Unterhaltung.

Um 20.30 Uhr treten alle Schützen wieder an der Ehrenpforte zum gemeinsamen Einmarsch ins Festzelt an. Danach werden die Gewinner der Medaillen und Gutscheine bekannt gegeben. Für letztere gilt: Die Verleihung erfolgt nur an

anwesende Teilnehmer. Bei Ab-

wesenheit rückt der Nachfolger auf. Im Anschluss legen die neuen

Majestäten einen Ehrentanz aufs Parkett, es wird eine begrenzte Menge Freibier ausgeschenkt und die Partyband Up! sorgt für Stimmung auf dem Königsball.