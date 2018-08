Erlesene Weine und persönliche Begegnungen mit den Winzern in stimmungsvoller Atmosphäre locken bereits seit elf Jahren viele tausend Besucher in Achims Fußgängerzone. (Björn Hake)

Mehr als 100 unterschiedliche Weinsorten aus Deutsch­land und ganz Europa, Winzersekt, Traubensäfte sowie weinhaltige Spirituosen gibt es zu verköstigen. Eine gute Gelegenheit auch für ausführliche Gespräche mit den angereisten Winzern. Darüber hinaus gibt es kulinarische Spezialitäten und ein abwechslungsreiches Bühnen- programm mit Livemusik.

Ein Höhepunkt: Am Freitagabend eröffnet die deutsche Weinkönigin Laura Lahm das Fest mit Bürgermeister Rainer Ditzfeld.

Für eine große und hochwertige Auswahl an Weinen, Winzersekten, Traubensäften und weinhaltigen Spirituosen, die auch für zu Hause bestellt werden können, ist das Weinfest bekannt. (Björn Hake)

Die Händler der Region und Winzer aus deutschen Weinanbau-

gebieten kredenzen an schön

gestalteten Ständen edle Tropfen für jeden Geschmack. „Wein, der

einem besonders gut schmeckt, kann natürlich auch wieder nach Hause bestellt werden“, erinnert Organisatorin Silke Struckmeyer. Viele Besucher nutzten diese Gelegenheit seit Jahren schon sehr gerne, weiß sie.

Auch dieses Mal hat das Orgateam, bestehend aus Silke Struckmeyer und Helmut Hornig, alle

Hebel in Bewegung gesetzt, um den Besuchern des Achimer Wein- und

Winzerfestes erlesene Weine und ein gemütliches Ambiente zu bieten. Dabei soll für Helmut Hornig nun Schluss sein. Das elfte Weinfest hat er schon nicht mehr an vorderster Front mitorganisiert, sondern sich beratend in den Hintergrund gestellt. Die Hauptverantwortung lag bei Silke Struckmeyer. „Irgendwann ist es einfach Zeit,

etwas kürzer zu treten – auch aus Altersgründen“, erklärt Hornig seinen Abschied. In das diesjährige Achimer Weinfest haben aber beide noch einmal gemeinsam viel Leidenschaft gesteckt.

Weinkönigin Laura Lahm wird das Fest am Freitag gemeinsam mit Bürgermeister Rainer Ditzfeld eröffnen. (ANGELIKA STEHLE angelikastehle.com und Deutscheweine.de, deutscheweine.de)

Mit Ständen vor Ort sind die

Residenz Bechtel, das Weingut Brunnenhof Strupp, das Weingut Eckes Zimmermann, die Flammerie Grawe, die ebenfalls Weine anbietet, und die Weinlounge Garda Vino. Außerdem sind das Weinkontor St. Kilian, der Pfälzer Weintreff und der Lions Club Achim wieder mit dabei. Zudem gibt es auch

leckeres zu essen: Von saftigen Steaks und Würstchen vom Holzkohlegrill über Räucherkartoffeln, Lachs und Matjes bis hin zu Kartoffelecken, Reibekuchen, Hamburgern und Laugenbrezeln ist für die Besucher aus Nah und Fern viel Gutes dabei, was zudem eine gute Grundlage für die anschließende Weinprobe garantiert. Ein Höhepunkt ist der Besuch der Weinkönigin Laura Lahm, die gemeinsam mit Bürgermeister Rainer Ditzfeld das Fest eröffnen wird. „Das ist für mich schon eine besondere Ehre“, freut sich die Schirmherrin. Spalier stehen zur Eröffnung um 18.30 Uhr die Volleyballkinder des TV Baden. Sie sind es auch, die dieses Mal von der alljährlichen Spendenaktion des Weinfestes profitieren sollen. Denn zur Eröffnung nehmen traditionell geladene Gäste gegen eine Spende an einer Verkostung teil. „Wir sind jedes Jahr auf der Suche nach einem guten Projekt, mit dem wir Kinder unterstützen können“, erklärt Silke Struckmeyer. Als kleines Dankeschön für die hoffentlich zahlreichen Spenden tritt die erste Mannschaft des Volleyballteams am Sonntag um 16 Uhr auf der Bühne auf und gibt einen Einblick in den Volleyballsport. Die Besucher des Weinfestes können dabei zwei Mal zwei Tickets für das erste Heimspiel in der Lahofhalle gewinnen.

Neben dem königlichen Besuch erwartet die Besucher des Weinfestes ein abwechslungsreiches Rahmen- und Bühnenprogramm:

Musikalisch begleitet wird die Eröffnung von den Jagdbläsern Allerort. Abends wird Livemusik vom Duo Me & The Devil gespielt. Am Samstag, 25. August, können zwischen 11.30 und 15.30 Uhr die Weine der unterschiedlichen Winzer probiert werden. Danach spielen zunächst die Wiestetaler Blas- und Tanzmusik und der Oytener Shantychor, bevor dann ab 20 Uhr der „Haus-DJ“ des Weinfestes DJ Darco übernimmt. Er läutet am Sonntag, 26. August, ab 13 Uhr, auch den gemütlichen Ausklang des Weinfestes ein.

Das Achimer Weinfest hat sich in den vergangenen Jahren auch über die Landkreisgrenzen einen Namen gemacht, weshalb die Winzer und Weinhändler jedes Jahr gerne wiederkommen: „Beim Deutschen Weininstitut gelten wir als schönstes Weinfest im Norden“, erzählt Struckmeyer stolz. „Wir freuen uns auf ein entspanntes Fest, zahlreiche Besucher und viele interessante Fachgespräche. Und wie immer hoffen wir, dass Petrus uns noch einmal wohl gesonnen ist“, sagt Silke Struckmeyer.

Weitere Informationen rund um das Programm des Achimer Wein- und Winzerfestes gibt es im Internet unter www.achimer-weinfest.de