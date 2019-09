In Henkes Ausstellungshalle steht ein seltenes Exemplar des legendären Renault R4. (Antje Holsten-Körner)

Ob Renault-Jahreswagen, Fahrzeuge aus zweiter Hand aller Marken oder EU-Neuwagen – beim Autohaus Henke in der Bremer Straße 55 werden Fahrzeuge nach den Vorstellungen der Kunden geordert – selbstverständlich mit Garantie.

Ein wichtiges Standbein des ISO-

zertifizierten Betriebs ist die Werkstatt. Als Renault- und Dacia-Vertragspartner hat sich die Firma in der Region einen Namen gemacht. Reparaturen und Service werden aber nicht nur für die hauseigenen Pkws angeboten, sondern auch für Fremdfahrzeuge. Damit die Kunden weiterhin mobil bleiben, stellt das Autohaus Henke auf Wunsch einen Ersatzwagen zur Verfügung. Hierfür werden lediglich die Kraftstoffkosten in Rechnung gestellt.

Der Geschäftsführer Jens Henke vom Sottrumer Autohaus Henke freut sich über die hohe Kundenzufriedenheit. (Antje Holsten-Körner)

Um die Fahrzeuge nicht nur technisch wieder in einen Topzustand zu versetzen, bietet Henke in der eigenen kleinen Waschhalle auch eine Innen- und Außenreinigung an. „Die Wäsche wird bei uns noch per Hand durchgeführt“, erläutert Jens Henke. Für einen Preis ab 50 Euro erstrahlt der Pkw wieder in neuem Glanz.

Bewährt hat sich zudem die Autovermietung Henke Rent. Zur Verfügung steht der Renault Master, der bei 3,09 Meter Ladelänge und 1,90 Meter Stehhöhe zehn Kubikmeter fasst. „Damit lässt sich zum Beispiel ein Umzug realisieren“, sagt Henke. Praktisch seien auch der

etwas kleinere Renault Trafic als Transporter sowie der Trafic als Achtsitzer zur Personenbeförderung. Außerdem hat der Betrieb einen Partyanhänger im Angebot, der über acht Bierzeltgarnituren, ein Zelt und einen Kühlschrank verfügt. Terminvereinbarungen sind persönlich, telefonisch oder über die Internetseite möglich.

Für Rasenmäher und kleine Rasentraktoren vieler Handelsmarken führt die Werkstatt ebenfalls die erforderlichen Wartungen und Reparaturen durch. „Da nicht jedem Kunden ein Anhänger zur Verfügung steht, bieten wir hierfür auch einen Hol- und Bringservice an“, erläutert Henke, der zudem Reparaturaufträge für Kettensägen der Firma Stihl annimmt.

Die Anfänge des Autohauses Henke reichen bis ins Jahr 1925 zurück, als Diedrich Henke, Großvater des jetzigen Geschäftsführers, die Firma gründete. Ab 1932 wurde in dem neu errichteten Wohn- und Geschäftshaus in der Bergstraße 1 die Sparte der Pkw-Reparaturen ausgebaut. 1968 siedelte der Betrieb an den heutigen Standort in der Bremer Straße um. Im Jahr 1974 übernahm Diedrich Henke junior als Kfz-Meister die Leitung des Unternehmens, das er bis zu seinem Tod 2004 führte. Seit 1994 gehört der Kfz-Meister Jens Henke zum Team des Autohauses, das er seit dem Tod seines Vaters erfolgreich leitet. Auch im ehemaligen Stammhaus in der Bergstraße ist die Familie Henke weiterhin ansässig. Dort bietet Luise Henke Fahrräder an. Wie in einem Tante-

Emma-Laden aus alten Zeiten sind dort zudem Schrauben, Muttern und Co. stückweise erhältlich.

Für den Nachwuchs macht sich der Familienbetrieb ebenfalls stark und bietet jungen Menschen die Möglichkeit für eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker oder Automobilkaufmann. „Für einen ersten Einblick bieten wir ein Schnupper-Praktikum an“, erläutert der Geschäftsführer.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 04264 / 991 10 sowie im Internet unter www.renault-henke.de.