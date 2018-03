Das Team der Lebensmittelausgabe zeigt regelmäßig vollen Einsatz (v.l.): Beate Mitzlaff, Lisbeth Welker, Brigitte Mintenbeck, Angelika Melzer und Yakouba Doumbya. Die Kleiderbörse läuft auf Spendenbasis. (Antje Holsten-Körner)

Seit 2009 übernimmt dies in Sottrum die Lebensmittelausgabe. Sie wird als Außenstelle der Rotenburger Tafel geführt.

„Ich bekam damals aus der Politik zu hören, dass in der Wiestegemeinde keine armen Leute wohnen und daher eine Tafel nicht gebraucht werde“, sagt Brigitte Mintenbeck. Nach ihrer Pensionierung als Lehrerin war sie auf der Suche nach einer neuen Aufgabe. Da die heute 74-Jährige bereits während ihrer Dienstzeit einen Draht zu sozialen Projekten hatte, kam die Idee von Astrid Lier, damals Pastorin in Sottrum, eine Tafel einzurichten, genau richtig.

Mintenbeck schaffte, unterstützt von der Pastorin sowie Beate Mitzlaff und vielen fleißigen Helfern, auch ohne Rückhalt aus der Politik den Kraftakt. Im Februar 2009 öffnete sie erstmals die Türen der Lebensmittelausgabe für Bedürftige. Schnell verstummten die kritischen Stimmen, denn auch in der Politik wurde der große Bedarf gesehen. „Die Zusammenarbeit wurde immer besser“, sagt die Initiatorin. Inzwischen unterstützt die Gemeinde die Einrichtung mit einem nicht unerheblichen Betrag.

Kleider für jedermann

Die Tafel, die vor einem Jahr in die Räume der ehemaligen „Biberburg“ neben der Score-Tankstelle umgezogen ist, ist aus dem Wiesteort nicht mehr wegzudenken. Mit Ausbruch der Flüchtlingskrise hat sie noch mehr an Bedeutung gewonnen. Für ihre neuen Vermieter hat

Mintenbeck lobende Worte: „Familie Röhrs ist sehr großzüwgig und entgegenkommend. Es läuft sehr gut.“ Mit dem Umzug verbunden war eine Verkleinerung von rund 800 auf 220 Quadratmeter. Daher musste auf die Vermittlung von Möbeln verzichtet werden. Weiterhin gibt es aber die Kleiderbörse, bei der gegen eine Spende für jedermann Bekleidung ausgegeben wird. Dies ist eine der Haupteinnahmequellen der Lebensmittelausgabe, um die laufenden Kosten zu decken. Die gut erhaltenen Kleidungsstücke stammen ebenfalls aus Spenden. „Wichtig ist es, Kleiderspenden mit uns abzusprechen und nicht, was früher öfters vorgekommen ist, die Säcke einfach vor die Tür zu stellen“, erläutert die Leiterin.

Von noch größerer Bedeutung für die Tafeln ist, dass genügend Lebensmittel zur Verfügung stehen. „Hauptsächlich bekommen wir Ware von Lidl und Netto“, sagt Mintenbeck. Ohne die Unterstützung der Tafel in Verden würde die Menge dennoch nicht ausreichen, um montags und donnerstags die 35 bis

45 Familien zu versorgen, die Lebensmittel gegen einen Obolus von zwei Euro erhalten. „Leider dürfen wir nichts dazu kaufen, denn das verstößt gegen die Tafelgrundsätze“, erläutert die engagierte Seniorin. Mindestens genauso wichtig wie die Lebensmittel sei eine ausreichende Anzahl von ehrenamtlichen Helfern. Jeder, der die Tafel unterstützen möchte, sei herzlich willkommen, sagt die Leiterin der Lebenmittelausgabe.

Weitere Infos gibt es unter

Telefon 0173 / 737 42 05.