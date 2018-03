Mit der guten Auftragslage sind die jungen Kfz-Meister sehr zufrieden. Ihre Kunden schätzen die persönliche und qualifizierte Beratung. (Christoph Meyerdirks)

Vor sieben Monaten haben die Geschäftsführer Phillip Stern und Nils Frese in Achim ihre

Autowerkstatt CarFactum eröffnet. Direkt nach der bestandenen Meisterprüfung erfüllten sich die beiden damit ihren Traum auf eigenen Füßen zu

stehen. Kennengelernt hatten sie sich in der Meisterschule. „Dass die Selbstständigkeit so schnell kommen würde, hätten wir nicht gedacht“, so Frese. Aber das gute Angebot der freien Immobilie in Achim führte dazu, dass aus den Kfz-Meistern schnell

Arbeitskollegen wurden. Noch während des Besuchs ihrer Meisterschule haben die Autolieb-

haber ihre Werkstatt mehrere Monate renoviert und hergerichtet.

„Autos und Schrauben waren schon immer unsere Leidenschaft“, erklärt Stern. Im Jugendalter waren es Roller, später schraubten die beiden an Autos. Dass daraufhin die Kfz-Lehre und direkt im Anschluss die Meisterschule folgte, ist da nicht verwunderlich. „Wir beraten

authentisch und ehrlich aus unserer Leidenschaft heraus“, machen die Inhaber deutlich. Die faire Beratung der Kunden ist den Kfz-Meistern dabei am wichtigsten.

Nils Frese hat in seiner Jugend schon gern an Rollern geschraubt. (Christoph Meyerdirks)

Der Schwerpunkt der Arbeit bei CarFactum liegt auf der

Autoreparatur von Fahrzeugen aller Marken. Jedoch bieten die Geschäftsinhaber auch viele weitere Leistungen an, die in

Autowerkstätten üblich sind. So kann man in der Max-Planck-Straße 4 sowohl eine Inspektion als auch eine Getriebespülung sowie Folierungen durchführen lassen. Die freie Autowerkstatt bietet zudem TÜV, Achsvermessung und Bremsarbeiten. Eine Aufbereitung oder Diagnose­arbeiten sind genauso möglich wie die Reparatur von Unfallschäden. Da die Immobilie im Gewerbegebiet früher einen Reifenhandel beherbergte, haben die Inhaber von CarFactum auch diese Leistung in ihr Angebot mit aufgenommen. Gerade in der Frühlingszeit nutzen die Kunden gerne das Angebot für den Räderwechsel. Die Einlagerung der Räder gehört bei CarFactum zum guten Service dazu. Eine weitere Leistung im vielfältigen Angebot der Autowerkstatt ist zudem der Klimaanlagenservice. Das Nachfüllen von Kühlmitteln oder die Kontrolle des Pollenfilters sind wichtig, wenn die Temperaturen wieder steigen. Zusätzlich bietet die Autowerkstatt auch einige Gebrauchtwagen zum Verkauf an.

Die Kunden sind begeistert, dass von der kleinsten Delle über die Inspektion bis hin zur Reparatur eines Unfallschadens die jungen Meister für Probleme jeglicher Art eine Lösung finden.

Phillip Stern hat in einer OldtimerWerkstatt gelernt. (Christoph Meyerdirks)

Die Werkstatt ist montags bis freitags jeweils von 8 bis 12.30 Uhr und 13 bis 18 Uhr geöffnet. Da die beiden jungen Männer sich momentan ganz der Beratung ihrer Kunden widmen, dauert es mit der Fertigstellung der Webseite www.carfactum.de noch ein wenig. Bis dahin gibt es weitere Informationen unter der Telefonnummer 0 42 02 /

7 65 40 56.