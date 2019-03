Als Power-Plate-Master-Trainerin unterstützt Birgit Dassbeck ihre Mitglieder mit viel Erfahrung, ihre Ziele zu erreichen. (Andreas Schack)

Vor rund einem Jahr eröffnete

Birgit Dassbeck das Power-Plate­-Center im ehemaligen China-Restaurant an der Großen Straße in

Ottersberg. Genauso lange ist sie auch Mitglied im Verein der Selbständigen in Ottersberg (VdSO). Heute blickt sie auf zwölf erfolgreiche Monate zurück, in denen sie nicht nur eine ganze Reihe ihrer Unternehmerkollegen von dem VdSO während eines Neumitgliedertreffens für die vibrierende Platte begeistern konnte, sondern auch mehr als 150 weitere aus der Region, meist Frauen, die heute regelmäßig zum Personal-Training kommen.

Am Sonntag, 28. März, lädt die 50-jährige Ottersbergerin alle

Interessierten von 12 bis 17 Uhr

zum Tag der offenen Tür ein. Neben Kaffee, Kuchen und Gesprächen bietet die Fitnessexpertin ab 14 Uhr jede Stunde für jeweils 20 Minuten ein Showtraining auf den vier

Power Plates des Centers an. Unterstützt wird sie dabei von ihren Mitgliedern, die ihre Begeisterung für das kurze und effektive Training weitergeben möchten. „Natürlich darf auch jeder selbst einmal testen, wie ihm oder ihr das Training auf der Power Plate gefällt“, lädt Dassbeck ein. Besondere Kleidung sei dafür nicht notwendig: „Einfach vorbeikommen und ausprobieren“, rät die Expertin.

Zudem bietet Dassbeck ein

effektives Ganzkörpertraining mit einem nicht elastischen Gurtsystem (TRX) an, bei dem mit dem eigenen Körpergewicht als Widerstand gegen die Schwerkraft antrainiert wird.

Die Power Plate hingegen ist ein Übungsgerät, das über eine vibrierende Plattform die Muskulatur im gesamten Körper aktiviert und trainiert. „Das Training erfolgt über die Stimulation des Muskel-Dehn-Reflexes, der durch die Übertragung der Schwingungen der Platte auf den Körper in den entsprechenden Muskeln ausgelöst wird und nahezu alle Muskelfasern in Kontraktion bringt“, erklärt die Trainerin und fügt hinzu: „Das Ergebnis ist ein intensives, gelenkschonendes, individuell anpassungsfähiges und zeitsparendes Krafttraining.“

„Besonders Frauen nutzen das Angebot gerne“, berichtet Dassbeck. „Das Workout mit der in den Niederlanden erfundenen Power Plate erhöht die Muskelkraft, verbessert die Knochendichte, sorgt für eine gute Durchblutung und nicht zuletzt auch für eine Straffung des Bindegewebes“, erklärt sie. „Und das alles bei einer Nettotrainingszeit von rund zehn Minuten“, ergänzt Dassbeck. Das käme dem schmalen Zeitbudget vieler ihrer Kundinnen sehr entgegen. Inklusive Einweisung, Pausen und einer abschließenden Massage durch

das Gerät kämen am Ende gerade

30 Minuten zusammen.

Mit dem Start in die Selbstständigkeit vor einem Jahr hat sich die 50-Jährige einen Traum erfüllt. Seit mehr als 30 Jahren ist Birgit Dassbeck bereits im Sportbereich tätig. Zunächst arbeitete sie im familieneigenen Sportcenter in Weyhe. „Als dort im Jahr 2002 das Angebot um ein Power-Plate-Studio ergänzt wurde, war es um mich geschehen“, erinnert sie sich.

Eine Anmeldung ist für den Tag der offenen Tür ist nicht notwendig. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.powerplate.de/studiofinder/powerplate-

ottersberg/