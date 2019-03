Der neue Vorstand der UGA (v.l.) Alexander Raake (zweiter Vorsitzender), Markus Hauptig (Beisitzer), Dirk Kiebler (Finanzen), Ingo Freitag (erster Vorsitzender), Ulrik Borcherdt sowie Bernd Bielefeld (beides Beisitzer). (UGA Achim)

„Ich bin dann mal weg“, so verabschiedete sich Marko Thönsing aus seiner erfolgreichen Zeit als Vorsitzender der Unternehmer­gemeinschaft Achim. Frühzeitig hatte er angekündigt, sich nach sechs Jahren im Amt aus beruf­lichen Gründen nun nicht erneut zur Wahl zu stellen. Gelegenheit

genug für den bisherigen zweiten Vorsitzenden Ingo Freitag, um sich seinerseits für eine Kandidatur zu entscheiden. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung Mitte Februar im Kulturhaus Alter Schützenhof war es dann soweit. In seiner Abschiedsrede lobte Thönsing die gute Zusammenarbeit mit Verwaltung und Politik. Dass der Rat den aktuellen Doppelhaushalt genehmigt habe, der erstmals einen jährlichen 20 000-Euro-Zuschuss an die UGA zur Durchführung von Veranstaltungen beinhaltet, wertete Thönsing als Anerkennung der bisher geleisteten Arbeit. Nach einem großen Dank an alle Mitstreiter reichte er schließlich das Zepter an Ingo Freitag weiter.

Das Amt des zweiten Vorsitzenden füllt künftig Dipl.-Ing. Alexander Raake (Immobilien Brigitta Eilers) aus. Den Posten des Finanzvorstandes übernimmt Dirk Kiebler (Weser-Kurier) von Daniel Wagemann, der ebenfalls aufgrund beruflicher Veränderungen nicht wieder antrat. Aus dem erweiterten Vorstand schieden Birgitt Strittmatter und Andreas Kokott aus. Sie werden fortan durch Ulrik Borcherdt (SoLight Veranstaltungstechnik) und Bernd Bielefeld (Autohaus Brandt) ersetzt. Markus Hauptig (Rewe), Thomas Puvogel als Rechtsbeistand sowie Katrin Preuß komplettieren den erweiterten Vorstand, dem Rudi Knapp als Ehrenvorsitzender weiterhin mit Rat und vor allem Tat zur Seite steht.

Ein Ausblick auf die Vielzahl kommender Veranstaltungen zum Ende der Versammlung machte das große ehrenamtliche Engagement der Aktiven in der Vereinigung deutlich. Am 28. April geht es mit dem Maibaumfest und der Vereinsbörse los. Das Stadtfest ist auf das Wochenende vom 14. bis 16. Juni terminiert. Vom 23. bis 25. August präsentieren verschiedene Winzer ihre edlen Tropfen beim Achimer Weinfest, das in diesem Jahr erstmals in Kombination mit einen Zweirad-Mobilitäts-Festival veranstaltet wird. Jeder dieser Termine wird mit einem verkaufsoffenen Sonntag verknüpft. Auch das Datum für die Achimer Fachausstellung 2020 steht bereits fest. Es ist das Wochenende 16. und 17. Mai. Eine Anmeldung dafür ist zwar noch nicht möglich, interessierte Aussteller können sich aber bereits jetzt schon vormerken lassen.

Der Weihnachtsmarkt 2019 ist geplant für den Zeitraum vom

13. bis 22. Dezember. „Ob dieser Termin eingehalten werden kann, hängt letztlich von der Stadt ab“,

erklärte Ingo Freitag. So plane man im Rathaus, den Bibliotheksplatz verstärkt einer gastronomischen Nutzung zu widmen. „Dann wäre dort für den Weihnachtsmarkt und andere Veranstaltungen kein Platz mehr“, kritisiert Freitag. Die Alternative Baumplatz sei aber sowohl aus Sicht der UGA als auch aus der Sicht der Aussteller kaum geeignet, da es dort zu wenig Laufkundschaft gebe.

Nähere Informationen über die geplanten Veranstaltungen finden Interessierte im Internet. Informationen zum Achimer Stadtfest vom 14. bis 16. Juni 2019 gibt es unter www.achimer-stadtfest.de.

Informationen zum Achimer Weihnachtsmarkt, der voraussichtlich vom 13. bis 22. Dezember stattfinden wird, unter www.achimer-weihnachtsmarkt.de.

Informationen zur Gewerbemesse Achimer Fachausstellung (AFA) vom

16. bis 17. Mai 2020 gibt es direkt auf der Webseite unter www.achimer-

fachausstellung.de.