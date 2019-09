Drei Tage lang können sich Schulabgänger bei unzähligen Unternehmen und Institutionen aus dem Landkreis über Ausbildungsmöglichkeiten informieren und erste Kontakte knüpfen. (Björn Hake)

Die Chancen auf dem Ausbildungsmarkt sind vielfältig und aussichtsreich wie selten zuvor. Entsprechend gestiegen ist der Beratungsbedarf von Schulabgängern und

Eltern. Antworten auf Fragen wie: „Wo soll es hingehen? Was interessiert mich wirklich? Welche Karrierechancen habe ich? Welche

Berufsauswahl habe ich in meiner

Region?“, beantwortet die Ausbil­dungsplatzbörse der Berufsbildenden Schulen (BBS) in Verden-Dauelsen von Dienstag bis Donnerstag, 24. bis 26. September.

Mit 107 Ausstellern und einem breiten Angebot von 60 unterschiedlichen Ausbildungsberufen in einer Vielzahl von Branchen bietet die Börse eine gute Gelegenheit, mit Vertretern verschiedener Organisationen und Institutionen unkompliziert ins Gespräch zu kommen. Los geht es am Dienstag von 16.30 bis 19.30 Uhr. An diesem Tag und zu dieser Uhrzeit sollen auch Eltern die Gelegenheit haben, die Messe zu besuchen, um sich im

Anschluss mit ihren Kindern überhaupt über die Möglichkeiten unterhalten zu können. Das Informationsangebot der Ausbildungsplatzbörse ist in den vergangenen 15 Jahren stetig gewachsen und bietet nun neben der klassischen

Berufsausbildung auch weitere Möglichkeiten wie etwa das duale Studium an, das betriebliche Ausbildung und akademisches Studium verbindet.

Eine fundierte Ausbildung und Arbeit mit modernster Technik an der frischen Luft bietet die Ausbildung zur Vermessungstechnikerin. (LGLN)

Speeddating

Am Dienstag, demTag der „Open Messe“, lädt in der Zeit von 17 bis 19 Uhr das „Azubi Speed-Dating“ zur schnellen Kontaktaufnahme ein. Organisiert wird das Event von der Bundesagentur für Arbeit Nienburg-Verden, der IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum, Ge­schäftsstelle Verden und der Fach­kräfteoffensive Landkreis Verden. Rund 20 Firmen nehmen an der Aktion teil, bei der die Schulabgänger in zehn Minuten die Gelegenheit bekommen, die Ausbildungsbetriebe kennenzulernen und sich auch selbst vorzustellen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bewerbungsunterlagen sollten jedoch mitgebracht werden. Die

Jugendlichen können vorab unter www.stade.ihk24.de/speed-dating einen Bewerbungsbogen herunterladen, den sie ausgefüllt zum Azubi-Speeddating mitbringen sollten. Auf der Website sind auch die Unternehmen und ihre Ausbildungsberufe zu finden.

Die Lebenshilfe Rotenburg-Verden bietet interessante berufliche Möglichkeiten für die Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen. (Archiv Lebenshilfe Rotenburg-Verden)

Es gibt im Landkreis Verden viele spannende und innovative Firmen und Institutionen, Handwerksbetriebe und Dienstleister. Und alle eint die Suche nach motivierten Auszubildenden und Fachkräften. Die Fachkräfte­offensive ist deshalb ebenfalls mit einem Stand auf der Börse zu finden und unterstützt bei der Berufsfindung. Auch das Bil­dungsbüro des Bildungsverbundes Schule – Beruf wird auf der Börse vertreten sein. Mit seinem Angebot des Ausbildungs- und Praktikumsportals, in das Unternehmen im Landkreis Verden ihre freien Ausbildungs- und Praktikums­plätze eintragen können, bietet es allen Interessierten die Chance auf Ausbildungsplatzsuche zu gehen oder nach einem Praktikumsplatz zu suchen. In dem Portal haben sich mittlerweile rund 750 Betriebe registriert. Aktuell sind etwa 520 Angebote für Ausbildungs-, Praktikums- und duale Studienplätze verzeichnet. Der Eintrag ist für die Unter­nehmen kostenlos und Schüler

können das Portal www.verden-

ausbildung.de ohne Registrierung nutzen.

Interessante Aussteller

„Es ist normal, verschieden zu sein.“ An diesem Zitat von Richard von Weizsäcker orientiert sich die Arbeit der Lebenshilfe Rotenburg-Verden gGmbH. Ihr Ziel ist, die uneingeschränkte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Mehr als 350 Mitarbeiter aus verschiedenen Fachbereichen setzen sich dafür ein, dass jeder Mensch seine Persönlichkeit entfalten und selbstbestimmt leben kann. Viele Mitarbeiter sind bereits lange im Unternehmen, doch Jahr für Jahr kommen auch neue Auszubildende hinzu, und zwar als angehende Erzieher, Heilerziehungspfleger, Sozial- sowie Pflegeassistenten. Zudem gibt es an verschiedenen Standorten die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst zu absolvieren.

Auch die Regionaldirektion Sulingen-Verden des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) präsentiert sich als attraktiver Ausbilder, im Bereich der Geoinfor­mationstechnologie. Ausbildungsplätze für junge Frauen und Männer als Vermessungstechniker punkten etwa mit Arbeit an der frischen Luft und mit modernster Technik. Mithilfe von Satelliten vermessen die Spezialisten Gebäude, Grundstücke und Gelände. Die gewonnenen Daten sind unverzichtbar, wenn gebaut werden soll. Geomatiker wiederum sind die Köpfe hinter der Wegweiser-App, dem Navi, der Weltkarte oder der Radwanderkarte im Gepäckträger. Sie erfassen Geodaten, bearbeiten sie und erstellen daraus Karten und 3D-Modelle für Atlanten, Apps und Analysen. Auch Ausbildungsplätze zum Verwaltungsfachangestellten werden angeboten und nicht zuletzt Möglichkeiten für ein dualen Studium der Angewandten Geo­däsie an der Jade Hochschule in

Oldenburg.

Die Ausbildungsplatzbörse will ausdrücklich auch jungen und motivierten Zuwanderern Zukunftsperspektiven aufzeigen. Besucht werden kann hat die Veranstaltung am Dienstag von 16.30 bis 19.30 Uhr sowie am Mittwoch und Donnerstag jeweils von 8.30 bis

12.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.rdl-verden.de.