Mit Krone auf dem Kopf und Ballons in der Hand lädt Michael Christoph in die neuen Geschäftsräume für Partyzubehör und Dekorationen in Ottersberg ein. (Andreas Schack)

Inhaber Michael Christoph und seine Frau Sarina führen nahezu alles, was eine Party erst so richtig gut, bunt und lustig macht.

Nach fünf Jahren in der Verdener Straße, sind sie jetzt mit all ihrem bunten Material am 1. April in die Große Straße 24 gezogen. In den ehemaligen Ausstellungsräumen der Firma Bahrenburg in Ottersberg fühlen sie sich wohl.

Ballonsäulen, Bögen und Clowns, wie dieser in der Fußgängerzone, werden immer häufiger nach- gefragt. (Andreas Schack)

„Wir freuen uns sehr über unseren neuen Standort“, berichtet

Michael Christoph. Viele Neukunden konnten die Kaufleute schon begrüßen, denen wir früher noch gar nicht aufgefallen waren. „Und dabei ist das nicht ganz leicht“, schmunzelt Christoph. „Schließlich ist es bei uns bunt wie kaum irgendwo anders“, sagt er. Am Eingang werden die Besucher schon von einem großen Clown aus Luftballons begrüßt. „Die waren erst beim verkaufsoffenen Sonntag in Verden im Einsatz und haben die Fußgängerzone verschönert“, erzählt der Dekoexperte. Aufträge von Vereinen und Unternehmen erfüllen Christoph und seine Frau immer häufiger, stets professionell und mit großer Leidenschaft. Autohäuser und Eventveranstalter fragen nach meterhohen Ballonbögen oder Airwalkern. „Unsere Ballons waren schon auf dem Ottersberger Markt, beim 25-jährigen Jubiläum des Achimer Rathauses und vielen weiteren Veranstaltungen zu sehen“, erzählt der Inhaber.

Im Frühling und Sommer haben die Geschäftsleute besonders viel zu tun. „Mit den Konfirmationen und Hochzeiten steigt die Nachfrage nach Dekorationen, Karten, Geschenken, Verpackungen und Ballons bei uns merklich“, berichtet der Ottersberger Ballonkönig. Bei der Beratung ihrer Kunden können die beiden auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Seit mehr als acht Jahren sind sie bereits erfolgreich im Deko- und Ballongeschäft. Dabei begann alles 2011 mit dem Verkauf von Trollen aus Norwegen über Ebay. Als das Lager im eigenen Wohnzimmer zu klein wurde und sich auch das Sortiment vergrößert hatte, eröffneten sie 2014 ihren ersten eigenen Laden in der Verdener Straße, in der Nähe des Bahnhofs. Den Namen, der sich ursprünglich auf den Verkauf von Trollen bezog, nahmen sie mit. Und so ist das Unternehmerehepaar heute auf Messen und im Großhandel als Trollywood bekannt und beliebt.

„Wir bieten eine große Auswahl an Dekorationen und richten uns nach den Wünschen und Vorstellungen unserer Kunden“, sagt der 46-jährige Unternehmer. Wer Inspiration sucht, sollte das Geschäft in Ottersberg besuchen oder sich die neue Internetseite anschauen, empfiehlt er. Dabei muss es auch nicht immer alles bunt sein. Wer eine Halloween-Party, Hochzeit oder andere Feierlichkeit lieber in einem im düsteren Stil ausrichten möchte, findet bei Trollywood ganz unterschiedliche Gothic-Artikel wie Drachen, Fledermäuse, Sensenmann und andere Figuren.

Außerdem zählen auch Gartenfiguren und weitere -dekorationen zum Angebot. Wer seinen Garten für die warme Jahreszeit oder den Wintergarten mit ansprechenden Accessoires verschönern möchte, wird bei Trollywood ebenfalls fündig. „Kommen Sie vorbei und tauchen Sie in die fabelhafte Welt von Trollywood ein – wir freuen uns auf Sie“, laden Michael und Sarina Christoph ein.

Für weitere Informationen über Öffnungszeiten und das aktuelle Angebot können Interessierte die neue Webseite besuchen: www.trollywood.de.