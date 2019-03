Auf dem Herbstmarkt des Vereins der Selbständigen in Ottersberg (VdSO) präsentieren die Gewerbetreibenden der Region ihre Angebote und Dienstleistungen im großen Zelt. (VdS Ottersberg)

Am kommenden Donnerstag, 4. April, treffen sich die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung.

Ziel des VdSO ist seit jeher, die Öffentlichkeit auf die Leistungs­fähigkeit der mittelständischen Wirtschaft und die Attraktivität der Gemeinde Ottersberg als Wirtschaftsstandort aufmerksam zu machen. Schon bei der Gründung im Jahr 1984 war die Intention des Vereins klar: die Potenziale der

Gewerbetreibenden bündeln und damit neue Chancen am Markt zu schaffen. Vor einem Jahr hat sich

der Vorstand komplett neu aufgestellt. Am kommenden Donnerstag treffen sich alle Mitglieder nun zur Jahreshauptversammlung im Walter-Becker-Haus am Sportplatz, um eine Zwischenbilanz zu ziehen und neue Pläne zu schmieden.

Christian Statz (l.) und Steffen Krickow freuen sich nach dem ersten Jahr als Doppelspitze auf die Jahreshauptversammlung. (Andreas Schack)

Christian Statz ist selbständiger Gebäudereiniger und wurde vor einem Jahr zum ersten Vorsitzenden des VdSO gewählt. Er freut sich auf die Arbeit der kommenden

Monate. „Nach dem ersten Jahr ist die Findungsphase des neu formierten Vorstands abgeschlossen“, berichtet er. „Es stehen wichtige Aufgaben an, von der Organisation unserer alljährlichen Events bis zur Entwicklung neuer Angebote, die den Austausch der Mitglieder auch abseits von Herbstmarkt und Co. verbessern sollen“, kündigt er an. Unterstützt wird er dabei von Steffen Krickow, der Leiter des Rewe-

Marktes in Ottersberg ist, als

zweiten Vorsitzenden. Gemeinsam setzen sich die beiden 34-jährigen Unternehmer als Doppelspitze für die Belange des VdSO ein. „Nachdem Hannah Schwarz-Kaschke ihr Amt als Vorsitzende zur Verfügung gestellt hat, war es uns wichtig, dass die Verantwortung zukünftig auf mehrere Schultern verteilt wird –

auf unsere und die des gesamten

aktiven Vorstands“, erklärt Krickow.

Beide sind noch relativ neue Mitglieder des Vereins. Steffen Krickow sagt: „Ich bin in den VdSO eingetreten, weil ich den Rat erfahrener Kollegen suche und nach Möglichkeiten Ausschau halte, um mich in der Region zu engagieren.“ Christian Statz erklärt: „Ich bin Mitglied geworden, weil der VdSO Selbständigen gute Möglichkeiten zum Kennenlernen und der Zusammenarbeit bietet. Und genau das möchten wir gern noch weiter entwickeln. Schon in der Vergangenheit gab es beispielsweise regelmäßige Treffen bei Neumitgliedern. Wir möchten das in diesem Jahr wieder aufleben lassen und alle zwei bis drei Monate so ein Treffen anbieten“, erklärt er.

Ein weiteres Anliegen des neuen Vorstands ist die Präsenz der Mitgliedsunternehmen des VdSO in den dazugehörigen Ortschaften

Fischerhude, Otterstedt, Posthausen und natürlich im weiteren Umkreis zu stärken. Aus diesem Grund organisiert und veranstaltet der Verein seit vielen Jahren schon den Frühlingszauber in Ottersberg, in diesem Jahr am Sonntag, 12. Mai, den Herbstmarkt auch dort am

28. und 29. September und den Weihnachtsmarkt in Fischerhude am 15. Dezember.

Diese Events haben sich zu Publikumsmagneten entwickelt und sind weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt.

Für eine Mitgliedschaft im VdSO sprechen darüber hinaus, laut Statz und Krickow, eine ganze Reihe von Vorteilen für die Unternehmer: „Der Austausch unter­einander ist natürlich wichtig“, erklärt Statz. „Aber auch Preisvor­teile als Aussteller bei unseren Veranstaltungen.“ Die Präsenz der Mitgliedsunternehmen auf der Internetseite der Vereinigung und in den Sozialen Medien wollen die beiden erhöhen und somit einen weiteren Vorteil schaffen. „Und das alles für einen sehr geringen Jahresbeitrag“, betont Statz.

Erst Anfang März hat der VdSO die Berufsorientierungsbörse der Wümme-Schule unterstützt, unter anderem mit der Bereitstellung von Kaffee, Getränken und Brötchen.

Die Planungen für die kommenden Veranstaltungen sind bereits in vollem Gange. „Neben der Selbständigkeit ist so eine ehrenamt-

liche Tätigkeit oft herausfordernd, das weiß jeder, der so etwas schon einmal gemacht hat. Aber es macht uns auch große Freude“, erklären Christian Statz und Steffen Krickow.

Interessierte, die sich über die Angebote der VdSO informieren möchten, finden auf der Internetseite des Vereins wei-

tere Informationen und Kontaktmöglichkeiten: www.vdso.de.