Am Freitag sorgen Pure Invention für einen gelungenen Start in das Stadtfestes. (Björn Hake)

Am Freitag um 19 Uhr stimmen Pure Invention auf drei tolle Tage Stadtfest ein. Das Akustik-Cover-

Duo bestehend aus Tim Conrad und dem aus Achim stammenden Marcus Keller macht den Anfang auf der Bühne am Bibliotheksplatz.

Ihr Repertoire erstreckt sich von aktuellen Popsongs, bis hin zu

weltbekannten Rocksongs wie

„Seven Nation Army“. Dabei sind sich die beiden auch nicht zu schade, zwischendurch zu improvisieren und spielen auch schon einmal spontan ein Cover von „I Follow

Rivers“. Tim Conrad übernimmt

häufig den größten Teil des Gesanges und Marcus Keller die instrumentale Unterstützung.

Anlässlich ihres fünfjährigen

Bestehens waren Pure Invention zuletzt im November im Achimer

Gemeindehaus aufgetreten und dabei auch nicht alleine auf der Bühne. Die geladenen Gäste unterstützten das Duo mal gesanglich, mal mit einem Instrument. Unter ihnen war Chris Kawa, mit dem Conrad und Keller bereits zuvor Musik gemacht hatten und der die Band mit seinem Saxofon unterstützte. Jette Reihe konnte bereits bei der Castingshow „The Voice Kids“ einige Fernsehauftritte verbuchen. Als dritte Gastmusikerin war die Singer-Songwriterin Rike Meyer eingeladen. Diese tourte

bereits durch Deutschland, Skandinavien und die Schweiz.

Conrad und Keller spielen schon seit 2009 miteinander in verschiedensten Bands. Darunter war sogar eine Heavy-Metal-Combo. Aber auch alleine machen die beiden

bereits ihr ganzes Leben Musik. „Ich habe mal mit Blockflöte angefangen“, erzählte Tim Conrad über seine musikalische Vergangenheit.

Dass das Jubiläumskonzert in Achim stattfinden sollte, sei immer ganz klar gewesen. „Wir sind um diese Stadt nie herumgekommen“, verrieten sie nach ihrem Konzert im November. „Hier sind wir immer gut empfangen worden.“

Außerdem feierten sie ihren

allerersten Auftritt als Pure Invention in ihrem geliebten Achim. „Wir möchten den Leuten deshalb beim Stadtfest etwas ganz Besonderes bieten, das sie so schnell nicht vergessen werden“, kündigen sie ihren Auftritt am Freitag an.