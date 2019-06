Jens Buse und sein Team wissen, was kleidungstechnisch angesagt ist und sind auch während des Stadfestes für ihre Kunden da. (Andreas Schack)

Für das Achimer Stadtfest hat Buse einen Stand vor seinem Geschäft und einen Werbespot für die LED-Wand auf der Bühne vorbereitet.

Vor seinem Laden stellt er am Wochenende Einzelposten zum Sonderverkauf aus. Gleich dane­-

ben gibt es auch etwas zu trinken und feiern. „Das Geschäft haben wir am Samstag solange geöffnet wie Kunden reinkommen möchten und natürlich auch am verkaufsoffenen Sonntag“, lädt Buse ein. Dort gibt es Markenkleidung, Jeans und Sportswear, von sportlich-leger bis elegant. Die zahlreichen Stammkunden von Buse schätzen die ehrliche Beratung durch ihn und sein junges Team. „Wir kennen unsere Kunden einfach und wissen, was

ihnen gut steht“, verrät er.

Bei Jeans Enterprise in der Obernstraße sind die Lichter an, solange es beim Stadtfest brummt, mit Markenkleidung und Sonderangeboten zum verkaufsoffenen Sonntag. (Andreas Schack)

Das Geschäft für Jeans-, Sport- und Freizeitmode ist seit fast 30 Jahren in Achim fest etabliert, seit knapp sechs Jahren mit 140 Quadratmetern in der Obernstraße, ganz zentral in der Fußgängerzone. Aktuelle Musik beim Umziehen und eine Tasse Kaffee auf dem Sofa

sowie die freundschaftliche Beratung lassen Kunden sich wie zu

Besuch bei Freunden fühlen. Junge und jung gebliebene Frauen und Männer finden bei Enterprise für alle Anlässe das passende Kleidungsstück.

„Reinkommen, aussuchen, anziehen, eintüten und freuen. Wer zu uns kommt, braucht nicht auf sein Paket warten und, wenn etwas nicht passt, lässt sich ganz leicht die nächste Größe anprobieren, ohne Umwege über den Versand“, beschreibt Buse den Ansatz seines Einzelhandelskonzeptes. „Wer mehr darüber erfahren möchte und es vielleicht sogar einmal ausprobieren möchte, ist herzlich eingeladen uns zu besuchen“, lädt der Inhaber mit einem Schmunzeln ein.

Die Besucher der Bühne auf dem Bibliotheksplatz bekommen per Werbefilm eine Extraeinladung zu Enterprise. Zu sehen ist der Spot im Vorfeld auch schon auf der Facebookseite des Modegeschäftes. „Wir laden alle Achimer und Menschen aus der Umgebung ein, uns zu besuchen. Unsere Tür ist das gesamte Wochenende über geöffnet“, sagt Jens Buse.