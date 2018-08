Der neue Opel Combo Life macht Boxenstopp in Achim noch vor dem offiziellen Verkaufsstart in Deutschland und in der Welt. (Andreas Schack, Autohaus A. Wolf & Sohn)

Denn viele haben extra zum Autosonntag die neuesten Modelle beschafft, auch Fahrzeuge, deren Verkaufsstart erst in naher Zukunft liegt.

Das Autohaus Bodo Meyer aus Achim etwa hat den neuen Ford Focus bereits auf dem Hof und bereitet ihn für die Präsentation am Sonntag vor. Verkaufsberater Sven Reichenbach hat sich den Wagen bereits eingehend angesehen und ist begeistert vom Angebot des neuen Modells. „Die eingebauten Technologien und die Assistenzsysteme gehören wirklich zu den modernsten ihrer Art. Dank innovativer Turbotechnologie, einer Hochdruck-Benzin-Direkteinspritzung und intelligenter Zylindersteuerung, erreichen die neuen Ford Ecoboost Benzinmotoren zudem eine sehr hohe Kraftstoffeffizienz“, erklärt er. „Neueste 8-Gang-Automatik , ein Head-up-Display, Ausweich- und Stauassistenten sowie viele weitere technische Finessen machen den neuen Ford Focus zu einem begehrten Fahrzeug auf dem Neuwagenmarkt“, so der Ford-Verkaufsberater.Am 1. Mai 1982 eröffneten die Eheleute Hannelore und Bodo Meyer, ausgestattet mit einem Ford Vertrag, das Autohaus. Aus einem bescheidenen Anfang mit zwei Mitarbeitern, wuchs der Betrieb zu einem Unternehmen das heute insgesamt über

30 Mitarbeiter beschäftigt. Nach 20 Jahren kontinuierlichem Wachstums wurde im Jahr 2002 das Unternehmen von Firmengründer Bodo Meyer an seinen Sohn Ingo Meyer übergeben. Auf über 7500 Quadratmetern Betriebsgelände befindet sich heute der Hauptbetrieb mit Neuwagenausstellung, einer modern eingerichteten Werkstatt, einem Gebrauchtwagencenter mit einer großen Auswahl an Jahres- und Dienstwagen sowie die Karosseriewerkstatt und die Fahrzeugaufbereitung.

Nach 40 Jahren ist der Russe für viele plötzlich Kult: Das Autohaus Filusch präsentiert am Sonntag die neuesten Modelle der Marke Lada. (Autohaus Filusch)

Ebenfalls beim Boxenstopp dabei ist das Autohaus A. Wolf und Sohn aus Ottersberg. Juniorchef André Wolf kündigt an, den brandneuen Opel Combo Life am Sonntag vorzuführen. Auch dieser geht wie der Ford

Focus im September an den offiziellen Verkaufsstart. „Wir haben also eine Weltpremiere beim Boxenstopp in Achim“, kündigt Wolf an. „Der neue Opel Combo Life ist ein echtes Raumwunder für die Familie“, berichtet er. Der Hochdachkombi der mittlerweile fünften Generation bietet viele praktische Funktionen und eine Menge Platz für alles, was eine Familie so mitnehmen muss, wenn es zum Beispiel in den Kurzurlaub geht“,

beschreibt Wolf die Vorteile des

Neuwagens. Mit insgesamt sieben Fahrzeugen wird das Opel-Autohaus beim Boxenstopp dabei sein, darunter auch die beliebten SUVs und viele weitere Modelle aus dem Hause Opel. Im März 1946 gründeten Adam Wolf und sein Sohn Herbert Wolf das Autohaus in Ottersberg. Seitdem ist viel passiert im Autohaus Wolf. So bietet das Autohaus heute nicht nur den kompletten Service rund um die Fahrzeuge der Marke Opel, sondern auch aller anderen Marken. Auch eine Avia-Tankstelle gehört zum Autohaus. Der Betrieb verfügt über moderne Hilfsmittel und sehr gut ausgebildetes Personal, um den Kunden von der Abgsauntersuchung bis zu Karosseriearbeiten und Lackierarbeiten alles rund um ihr Fahrzeug anbieten zu können. Am Sonntag haben die Besucher des Boxenstopps Gelegenheit zu ganz unverbindlichen Gesprächen mit den verschiedenen Autohäusern.

So auch mit den Vertretern des Autohauses Filusch, das sich auf die Marke Lada spezialisiert hat. Wie

Inhaber Richard Filusch berichtet, freut sich das ebenfalls familiengeführte Autohaus sehr auf den Boxenstopp. „Wir sind das erste Mal dabei und freuen uns, den Besuchern des Autosonntags in der Achimer Fußgängerzone unseren neuen Lada

Vesta SW Cross, den SUV aus dem Hause Lada, und viele weitere Modelle unseres Hauses präsentieren zu können. Es gibt einen regelrechten Kult um dieses Auto“, berichtet Filusch. „Seit Sommer 2017 ist der moderne Vesta als Limousine bei uns auf dem Markt. Mit dem Vesta SW und dem SW Cross folgen nun der Kombi und eine höhergelegte Offroad-Variante. Das Design fällt besonders durch die X-Form auf, die sich sowohl im Kühlergrill als auch in den Flanken wiederfindet“, beschreibt Filusch das neue Modell und lädt ein: „Einfach vorbeikommen und probesitzen. Wir freuen uns auf viele Gespräche.“