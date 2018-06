Fahrgeschäfte, Gastronomen und Einzelhändler freuen sich auf die kommenden drei Tage, inklusive verkaufsoffenem Sonntag.

Das zweite Stadtfest, vom Achimer Unternehmen Solight organisiert, soll das Vorjahr, wo die Band Torfrock spielte, musikalisch noch überteffen. Diesmal haben die Veranstalter den Sänger Pohlmann gewinnen können, dessen Hit „Wenn jetzt Sommer wär“ 2006 im Radio rauf und runter lief. Samt Band wird der Musiker am Freitag auf der Bühne am Bibliotheksplatz stehen. Fans des Deutschrock können sich zudem auf die Band Illegal 2001 am Sonnabend freuen.

Doch beim Stadtfest soll es nicht nur um die Musik gehen. Der Einzelhandel steht ebenso im Fokus der Veranstalter. Schausteller sorgen für das typische Volksfest-Flair. Kulinarisch wird es gewohnt vielfältig: Burger, Zuckerwatte, geräucherter Lachs, Kartoffelgerichte und noch mehr Leckeres wird seinen Duft verströmen. Bierbuden, eine Wein- und eine Cocktailbar werden in Bühnennähe platziert. Am Baumplatz werden sich die Fahrgeschäfte drehen. Zum einen wie im vergangenen Jahr der Hip-Hop-Jumper, zum anderen nach 30 Jahren erstmals wieder der Polyp. Hauptschauplätze des Festes werden die Bühne am Bibliotheksplatz auf der einen Seite und die Privatbühne beim Musikkeller Katakomben am Ende der Partymeile sein. Mittendrin sorgt Jens Buse, Inhaber von Jeans Enterprise, auf dem Platz vor seinem Geschäft für ordentlich Bambule. Dafür hat er langjährige Freunde und Partner zusammengerufen und auch eine musikalische Neuentdeckung. „Wenn Stadtfest ist, wollen wir unseren Teil dazu beitragen. Warum? Weil es uns einfach Spaß macht und wir es klasse finden, wenn Achims City rockt“, erklärt der umtriebige Unternehmer.

Zum Enterprise-Programm

gehören zwei Bands: Storage 41 um Wolfgang von Salzen mit Punkrock-Cover von Green Day bis Billy Talent und die erst vor einigen Wochen gegründete Gruppe Bunte Animatöne um die aufstrebende Sängerin Rike Mey.

Natürlich gibt es auch etwas zu trinken. Dafür sorgt Olli Benkel. Der bekannte ehemalige Gastronom, bringt seine Lieblingsgetränke mit und präsentiert während der Pausen auf der Bühne sein neu gegründetes Modelabel o‘benkel.

Ein Stand mit nicht-alkoholischen Getränken von Jims Bar zeigt, dass man leckere Cocktails auch ohne Alkohol genießen kann.

Eine Information des Vereins Between Borders von Marcus Mitwollen informiert über die Möglichkeiten, jungen Menschen in Burma mit Spenden zu unterstützen.