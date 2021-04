Am Nordpfad „Dör‘t Moor“, der für die Wahl von „Deutschlands schönster Wanderweg 2021“ nominiert wurde, liegt der Bullensee (Mitte). (Antje Holsten-Körner)

Außerdem entdecken auch viele Bürger auf diesem Weg ihre Heimat neu. Seit Beginn der Pandemie hat sich das Interesse nochmals deutlich gesteigert. „Seit Corona wurden wir von ­Anfragen überrannt“ sagt Udo ­Fischer, Leiter des Touristikverbandes Landkreis Rotenburg (TouROW). „2009 entwickelten wir die Idee des Flachlandwanderns. Wir wollten uns von anderen Regionen abheben, die sich auf den Radtourismus fokussierten. Unsere Vision war es, den Landkreis Rotenburg zu einer Top-Wanderregion in Norddeutschland zu machen“, sagt der ausgebildete Diplom-Geograf. Und die Entwicklung ist beeindruckend: „Die Nordpfade-Wanderregion ist inzwischen bundesweit bekannt. Wir haben unser Ziel damit erreicht.“

Der Schwerpunkt lag von Beginn an auf einem Wanderprojekt mit hoher Produktqualität. Viel Arbeit investierte man in eine abwechslungsreiche Wegeauswahl. „Mit der gut durchdachten Wegmarkierung haben wir eine aktive Besucherlenkung erreicht. Man wandert dort, wo man darf, und wird aus sensiblen Naturräumen ferngehalten“, sagt Fischer. Alle Strecken wurden nach den Anforderungen der Qualitätswanderwege des Deutschen Wanderverbandes entwickelt.

Nach vier Jahren Planung konnte Ende 2013 mit dem „Wolfsgrund“ in Eversen der erste Nordpfad realisiert werden. „Dieser barrierefreie Nordpfad wurde für Familien mit Kinderwagen und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen entwickelt“, erläutert Fischer. Die etwas über fünf Kilometer – und damit der kürzeste Nordpfad – führen über einen Geestrücken vorbei am Naturschutzgebiet Wolfsgrund, einem der größten zusammenhängenden Heidegebiete außerhalb der Lüneburger Heide. Mit 32,5 Kilometer führt auch der längste Wanderweg, der Nordpfad „Wümmeniederung“, durch die Samtgemeinde Sottrum. Als Startpunkte fungieren neben Rotenburg auch Hellwege, ­Hassendorf und Everinghausen. Bei dieser Tour beeindruckt besonders das Naturschutzgebiet ­Voßberge in Everinghausen, ein ehemaliges Wanderdünengebiet am Talrand der Wümme.

„Alle 24 Nordpfade summieren sich auf insgesamt 358 Wanderkilometer“, sagt der Geschäftsführer, der bereits unzählige Danksagungen von begeisterten Wanderern erhalten hat. Auch über offizielle Auszeichnungen kann man sich beim TouROW freuen. So erhielten die Nordpfade „Hölzerbruch-Malse“, „Oste­tal“, „Kempowskis Idylle“, „Kuhbach-Oste“ und „Dör’t Moor“ 2019 jeweils das Prädikat „Qualitätsweg Traumtour“ vom Deutschen Wanderverband.

Der Nordpfad „Dör’t Moor“, der durch das Naturschutzgebiet „Großes und Weißes Moor“ am ­Rotenburger Bullensee führt, sorgt derzeit bundesweit für großes Aufsehen: Er wurde für die Wahl „Deutschlands schönster Wanderweg 2021“ nominiert. „Dör‘t Moor“ wurde vom Landkreis und NABU Rotenburg als Gemeinschaftsprojekt ausgewiesen. „Ein Genuss für Naturliebhaber und ein toller Weg für Familien mit Kindern“, heißt es im Bewerbungsschreiben. Insgesamt haben sich 112 Wanderwege aus ganz Deutschland um diesen Titel beworben. „’Dör’t Moor‘, der neben 14 weiteren Tagestouren zur Wahl steht, geht für uns stellvertretend für alle 24 Nordpfade ins Rennen“, sagt der Diplom-Geograf. Nach drei von sechs Wahlmonaten liegt Rotenburg auf einem hervorragenden zweiten Platz. „Wir wollen aber gern auf das Siegertreppchen“, verrät Fischer. Bis zum 30. Juni können unter www.wandermagazin.de/wahlstudio noch Stimmen abgegeben werden.

Übrigens: Der 96 Seiten starke Nordpfade-Tourenbegleiter sowie der neue Wanderpass können kostenlos über den TouROW bestellt werden. „Für die Zusendung freuen wir uns über eine kleine ­Spende“, sagt Fischer.