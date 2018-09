Liebe Besucher,

Vom 25. bis 27. September findet in den Berufsbildenden Schulen Verden (BBS) die Ausbildungsplatzbörse für den Landkreis statt. Zahlreiche Unternehmen und Organisationen aus der Region Verden stellen ihre Ausbildungsberufe, Studienmöglichkeiten und Praktikumsplätze vor. Darüber hinaus präsentieren die Berufsbildenden Schulen ihre weiterführenden Angebote. Sie alle bieten Schülern, die am Übergang ins Erwerbsleben stehen, Einblicke in die verschiedensten Berufsfelder und laden zu einem persönlichen Gespräch ein.

Die Ausbildungsbörse will die jungen Menschen darin unterstützen, sich einen Überblick über die Vielfalt beruflicher Möglichkeiten zu verschaffen. Zugleich bietet die Börse ein Forum, das die vor ihrer Berufswahl stehenden Jugend-

lichen mit Ausbildungsbetrieben aus der Region und potenziellen Arbeitgebern von morgen zusammenführt. Hier lassen sich Kontakte knüpfen, die nicht selten die Tür zu einer beruflichen Karriere öffnen. In diesem Jahr können sich Interessierte erstmalig beim „Frühstarter-Azubi-Speed-Dating“ direkt um offene Lehrstellen regionaler Unternehmen bewerben.

Jugendliche auf ihrem Weg in Ausbildung und Studium werden heutzutage – anders noch als vor einigen Jahren – von allen Seiten umworben. Die regionale Wirtschaft braucht Nachwuchskräfte. Die Fachkräfteoffensive des Landkreises wie auch der Bildungsverbund Schule-Beruf im Landkreis Verden begleiten diesen Prozess mit flankierenden Maßnahmen. Unternehmen, Verbände und Kammern sowie Verwaltungen und Hochschulen aus unserer Region zeigen auf der Börse wie attraktiv und vielfältig, modern und innovativ der Ausbildungsstandort Landkreis Verden ist.

Mein Dank gilt den Organisatoren der Veranstaltung – von der Leitstelle der Region des Lernens an den BBS Verden über die Agentur für Arbeit, die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammer bis hin zu den Fachstellen des Landkreises. Gemeinsames Ziel ist es, den jungen Menschen aus dem Landkreis Verden eine attraktive Berufs- und Lebensperspektive vor Ort zu bieten. Zugleich will die Messe einen Beitrag leisten, den Fachkräftebedarf am Wirtschaftsstandort Verden zu

sichern.

In diesem Sinne wünsche ich der Veranstaltung einen erfolgreichen Verlauf und allen Teilnehmenden einen intensiven und fruchtbaren Austausch.

Peter Bohlmann

Landrat