Bei der Behandlung ihrer Kunden setzt Sabrina Dreger auf eine Kombination aus apparativer Kosmetik und Wirkstoffkosmetik.

„Ein gesundes Hautbild spielt dabei eine große Rolle.“ Professionelle Behandlungen im Kosmetikstudio sind ein Verwöhnprogramm – für Haut und Seele.

Wichtig ist, dass jeder Kunde eine auf seine Bedürfnisse abgestimmte Behandlung erhält. Deshalb nimmt sich die Fachkosmetikerin für Dermakosmetik Zeit, um Hauttyp und Hautzustand zu bestimmen sowie abhängig davon die optimale Behandlungsmethode zu empfehlen. „Mit einer sinnvollen Kombination aus apparativer Kosmetik und dem Einsatz von Wirkstoffkosmetik unterstütze ich meine Kunden dabei, eine sichtbare und nachhaltige Verbesserung ihres Hautbildes zu erzielen“, sagt die Spezialistin für Hautbildverbesserungen.



Die Expertin ist mit ihrem Fachinstitut seit 22 Jahren in der Jeddinger Straße 11 in Mahndorf ansässig. Gerade haben die hellen Räume einen neuen, fliederfarbenen Anstrich erhalten. Dort bietet Dreger modernste apparative Behandlungsmethoden, mit denen „Problemlöser“ in die Haut „eingeschleust“ werden. Bei der Aqua-Jet-Methode etwa trägt ein Luft-Wasser-Gemisch Hautschüppchen ab, bringt Sauerstoff und Feuchtigkeit in die Haut ein und verleiht ihr so ein strahlendes Aussehen. Bei der Mikrodermabrasion werden die oberen Hautschichten auf sanfte Weise abgetragen. Auf eine Tiefenreinigung mit Ultraschall setzt das sogenannte Kavitationspeeling. Und bei der nadelfreien Mesotherapie handelt es sich der Hautspezialistin zufolge um eine intensive Lifting-Behandlung mit Soforteffekt. Eine Tiefenwärmebehandlung zur Straffung der Collagenfasern stellt das Radiofrequenzverfahren dar. Dreger: „Ohne Belastung der Haut wird das Gewebe von innen heraus gestrafft“, sagt Dreger.

Eine wichtige Rolle habe auch die richtige Pflege zu Hause. „Mit Dr. Rimpler Cosmetics und seinen Marken Isabelle Lancray und Dr. Rimpler habe ich einen innovativen Lieferanten an meiner Seite, der mit patentierten Rohstoffkonzepten hocheffiziente Produkte herstellt“, erläutert die Expertin für schöne und gesunde Haut.



Das Behandlungsergebnis mit der passenden Pflege daheim zu unterstützen, sollte zu einem festen Ritual werden, denn: „Hautpflege ist wie Zähneputzen“, sagt Dreger. Ihr Kosmetikstudio stellt sie übrigens auf dem Frühlingsfest der Werbegemeinschaft Rund ums Bremer Kreuz am Sonntag, 27. Mai, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr beim Bürgerhaus Mahndorf vor.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite unter www.kosmetik-dreger.de. Terminvereinbarungen sind unter Telefon 0421 / 484 14 80 und per E-Mail an kontakt@­kosmetik-dreger.de möglich.