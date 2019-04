In puncto Terrassendielen empfiehlt Stefan Warnke, Geschäftsführer der Tischlerei Grimm, unter anderem das Holz der Thermokiefer, das so haltbar wie Hartholz sei. (Antje Holsten-Körner)

Besonders pflegeleicht präsentiert sich die Terrassendiele aus Terradura, die über einen hohen Anteil an Mineral- und Naturfasern verfügt. „Terradura ist haltbarer als reines Holz und leicht zu bearbeiten“, sagt Warnke. Sonne, Regen, Frost und Schnee können diesen Terrassendielen nicht viel anhaben, denn sie sind extrem widerstandsfähig und langlebig, ohne zu splittern. „Daher eignet es sich hervorragend als Barfuß-Oberfläche.“

Ebenfalls außerordentlich haltbar ist Guyanateak, ein natürlich konserviertes Holz, das ohne zusätzliche Imprägnierung sehr widerstandsfähig ist und ein geringes Quell- und Schwundverhalten hat. Zu den Klassikern auf der Terrasse gehören zudem Douglasie, Eiche und Bangkirai.

Die Tischlerei Grimm arbeitet mit namhaften Herstellern zusammen. (Antje Holsten-Körner)

An den Schatten denken

Eine ökologische Alternative zu Tropenhölzern ist Bambus. Formstabil, widerstandsfähig und langlebig erfüllt es die höchsten Anforderungen der entscheidenden EU-Normen. Noch relativ neu im Programm ist Thermokiefer. „Thermokiefer ist eine skandinavische Kiefer und haltbar wie Hartholz“, sagt Warnke.

Der Handwerksbetrieb präsentiert sich nicht nur am Firmensitz, sondern auch im Internet. (Antje Holsten-Körner)

So wichtig wie der Bodenbelag einer Terrasse ist die Beschattung. Denn gewinnt die Sonne im Lauf des Tages an Kraft, ist ein Platz ohne direkte Einstrahlung gefragt. Für eine moderne Gestaltung bietet

die Tischlerei Grimm unter anderem kubische Glasterrassendächer aus dem Haus Weinor. „Durch die gradlinige Form ist vollflächige seitliche Beschattung überhaupt erst möglich“, erläutert der Geschäftsführer.

Für den Wind- und Sonnenschutz verbaut die Firma gern Produkte des Premiumanbieters Roma. Zu den führenden Herstellern von Markisen gehört das Unternehmen Markilux, für das die Tischlerei Grimm die Gebietsvertretung innehat. Die Sottrumer Tischlerei ist darüber hinaus Velux-Fachbetrieb und Sunflex-­Fachpartner.

Für besondere Akzente auf der Terrasse sorgt eine integrierte LED-Beleuchtung. Den Bedienkomfort rundet eine Steuerung von Somfy ab. Bei komplexen Anlagen arbeitet die Sottrumer Firma mit einem Elektrofachbetrieb zusammen.

Die Tischlerei Grimm plant und fertigt neben Terrassen individuelle und exklusive Einbaumöbel für Wohnen, Küche, Bad und Büro. Eine Auswahl von Ideen und deren professionelle Umsetzung zeigt der Handwerksbetrieb in einer eigenen Ausstellung.

Informationen über das Portfolio mit dem kompletten Leistungsspektrum der Bau- und Möbeltischlerei, die nach der Firmenphilosophie „Bauen – wohnen – leben“ arbeitet, gibt es auch unter www.tischlerei-grimm.de. „Wir haben die Webpräsenz neu gestaltet“, sagt Warnke. Alle Ausstellungsflächen können mit einem 360-Grad-Panorama virtuell und interaktiv besucht werden. Viele Produktvideos oder Prospekte geben den Besuchern vertiefende Informationen.

Tischlerei Grimm, Am Umspann-

werk 6, 27367 Sottrum; weitere Infos unter Telefon 04264 / 12 59, per E-Mail an info@tischlerei-grimm.de oder unter www.tischlerei-grimm.de.