Die Mitgliedsunternehmen des Vereins bieten den Besuchern Infos über ihre Angebote und Produktpaletten.

Das Fest steigt am Sonntag, 27. Mai. Erstmals ist das Bürgerhaus Mahndorf, Mahndorfer Bahnhof 10, Gastgeber für das bunte Treiben. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr sind die Türen für kleine und große Gäste geöffnet. Um 11.30 Uhr starten „Larry and the Handjive unplugged“ mit ihrem unverkennbarem Sound in den Tag. Mit ein wenig Orient und Bollywood geht es weiter. Die Bauchtanzgruppe der SG Arbergen-Mahndorf verzaubert das Publikum. Zudem nimmt Edeltraut Klein, alias La Paloma, die Besucher mit auf eine musikalische Reise – Fernweh nicht ausgeschlossen. Unterhaltsam wird es ebenfalls mit den „Schlauen Schnauzen“ aus ­Angelas Hundeschule. Die Vierbeiner zeigen ihre Tricks und Kunststücke. Folk hat ­Carrington MacDuffie im Gepäck. Die Musikerin lebt in den USA und tourt derzeit durch Deutschland. Ihre Songs sind eingängig, tiefgründig und ­poetisch.

Im großen Garten des Bürgerhauses ist Oscars Spielemanege aufgebaut. Dort können Jung und Alt ihre Geschicklichkeit testen. Neben dem Ponyreiten, das in der Zeit von 13.30 bis 15.30 Uhr stattfindet, wird auf dem Parkplatz für das leibliche Wohl gesorgt.

Die Besucher erwarten zahlreiche Unternehmen aus dem Handwerk sowie den Bereichen Haushalt, Gesundheit, Gastronomie und Wellness. „Wir möchten die Vielfalt aus der Region zeigen“, erläutert Sven Tanneberg, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Rund ums Bremer Kreuz.