Das Handwerk mit seiner Vielfalt an Produkten, Möglichkeiten und Dienstleistungen gehört zu den größten und leistungsfähigsten Wirtschaftsbereichen in Deutschland. Das ist auch im Landkreis

Verden nicht anders. Wir wollen mit dieser neuen Serie darum

regelmäßig einen Blick in die Handwerksbetriebe unserer Region werfen und ihre ganz unterschiedlichen Gewerke und Ideen vorstellen.

Enge und persönliche Bindungen an Mitarbeiter und Auszubildende sowie eine tiefe Verwurzelung in ihrer Region zeichnen die oft noch inhabergeführten Unternehmen des Landkreises aus. Wir sehen uns die Erfolgsrezepte dieser Betriebe an – wie sie erfolgreich, heimatverbunden, familien- und zukunftsorientiert arbeiten. Begleiten Sie uns in den kommenden Wochen. Wir starten mit dem Bauunternehmensgruppe Matthäi.