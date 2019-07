König Patrick Vahlsing eröffnet mit Schüssen am Sonntag den Wettkampf um die Königswürden: Die Majestätenriege um Damenkönigin Michaela Ruff und Regent Vahlsing wird dann beim Schützenfest durch würdige Nachfolger abgelöst. (SV Baden)

Für Feierfreudige ist die Badener Sommerparty mit Musik vom Abriss-Duo das Richtige. Ein Sonntagsgottesdienst im Festzelt, eine Tombola mit wertvollen Preisen, spannende und witzige sportliche Wettkämpfe für jedermann sowie anderes mehr ergeben vier tolle Tage.

Am vergangenen Sonntag trafen sich bereits die Mitglieder des Badener Schützenvereins zum geselligen Vorschießen, bei dem sich verschiedene Clubs, wie die Erdbeerschützen, der Wurstclub und die Cherry-Lady-Damen trafen, um ihre besten auszuschließen. Nachmittags eröffnete die amtierende Damenkönigin Michaela Ruff das Königsschießen der Damen. Wer gewonnen hat, wird erst während des Schützenfestes an diesem Wochenende bekannt gegeben.

Mit dem Zeltaufbau beginnen jetzt die letzten Vorbereitungen für die große Feier, die am Freitag,

5. Juli, offiziell beginnt. Nach getaner Arbeit heißt es: abholen der

Damenkönigin Michaela Ruff von ihrer Residenz Auf der Heide. Gegen 21.30 Uhr werden die Schützen zurück erwartet, denn dann wird mit den Böllerschüssen auf dem SV-Sportplatz das größte Schützenfest im Umkreis eröffnet. Beim anschließenden öffentlichen Kommers im Festzelt findet die erste Siegerehrung des Festes statt: die Bekanntgabe des Siegers des Königspokals. Die Blaskapelle Stegis Happy Polka und der Badener Spielmannszug sorgen an diesem Abend für Stimmung.

Viele junge Besucher freuen sich schon auf das Kinderfest. Im vergangenen Jahr musste dieses zugunsten der Jubiläumsfeier der Damenabteilung ausfallen. Am Sonnabend stehen nun wieder die jungen und jung gebliebenen Gäste im Vordergrund. Um 14.30 Uhr beginnt der Kinderumzug mit musikalischer Begleitung vom Postplatz zum Festgelände am Sportplatz. Dort warten verschiedene Spielstationen und eine große Hüpfburg. Natürlich wird wieder der Beste mit der Falltaube ermittelt, und auch die Lichtpunktschießanlage wird aufgebaut. Die Eltern und alle Gäste können an diesem Tag – wie auch am Sonntag – auf die verschiedenen Preisscheiben und um den neuen Bürgerkönig schießen. Für Nichtmitglieder gibt es eine eigene Preisserie, die mit dem Luftgewehr ausgeschossen wird. Gegen 16.30 Uhr öffnet das Kaspertheater den Vorhang. Anschließend werden die Sieger der verschiedenen Wettbewerbe prämiert.

Um 21 Uhr startet die große

Badener Sommerparty mit dem Abriss-Duo, das bereits im vergangenen Jahr für gute Stimmung im Festzelt sorgte. Der Eintritt für Gäste ab 16 Jahren kostet 5 Euro.

Sonntag findet ab 10 Uhr der sonntägliche Gottesdienst der

Badener Kirchengemeinde mit dem Chor Open Up im Festzelt statt.

Anschließend trifft sich der Verein zum gemeinsamen Mittagessen. Außerdem wird es für die Schüler und Jugendlichen des Vereins feierlich, da ihre neuen Majestäten proklamiert werden. Danach startet der Festumzug durch Baden, an dem auch der befreundete Schützenverein Arbergen teilnimmt, um den Schützenkönig Patrick Vahlsing abzuholen. Musikalische Begleitung erhalten die Umzugsteilnehmer durch die FMC Showband und dem Badener Spielmannszug.

Ab 14.30 Uhr beginnen die Schießwettbewerbe auf den verschiedenen Preisserien und auch um den Bürgerkönig. Im Festzelt öffnet nach Eintreffen des Umzugs das großen Büfett mit selbst gebackenen Kuchen und Torten. Kaffee und gekühlte Getränke können

natürlich ebenfalls genossen werden. Die Zeit bis zur Proklamation des Badener Bürgerkönigs und der Siegerehrung des Pokalschießens verkürzen die FMC Showband und der Badener Spielmannszug. Abgeschlossen wird der Tag mit der Ziehung der Tombolapreise ab

18 Uhr. Lose dafür können an allen Festtagen bis unmittelbar vor der Ziehung erworben werden. Tolle Preise warten auf die glücklichen Gewinner: unter anderem ein Fahrrad im Wert von 699 Euro.

Damit nicht genug – in Baden wird immer noch montags das Schützenfest gefeiert. An diesem Tag treffen sich die Schützinnen und Schützen an verschiedenen Orten zum Frühstück, um danach die Verdonnerung beim Landhaus Quensell über sich ergehen zu lassen. Das Kommando wird in launiger Art und Weise die Verfehlungen einzelner Schützen des letzten Jahres der breiten Öffentlichkeit bekannt macht. Strafen werden kurzfristig vollstreckt, Buttermilch mit Zitrone oder ein leckerer Bismarckhering stehen im Strafenkatalog ganz oben.

Zum letzten Mal marschieren die Schützen anschließend zum Festplatz, damit König Patrick Vahlsing rechtzeitig mit seinen Schüssen den Wettkampf um die Königwürden eröffnen kann. Gegen 13 Uhr wird der erste Vorsitzende des Vereins, Uwe Vahlsing, die angetretenen Schützen sowie sicherlich viele Gäste im Festzelt begrüßen und die neuen Majestäten proklamieren. Der öffentliche Königsball mit den Vereinen der benachbarten Ortschaften mit der Siegerehrung und Preisverteilung rundet ab

19.30 Uhr die Schützenfesttage ab.

Wer das Fest besuchen möchte, sollte darüber nachdenken, für die Anfahrt öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad zu nutzen. Da der Sportverein Baden ab Freitag seine Sportwoche durchführt, kann

die Parkplatzsituation rund um Schieß­stand und Sportplatz angespannt sein.