Zum ersten Mal in seiner 161-jährigen Vereinsgeschichte lud der SV im Mai zum Tag der offenen Tür ein.

Das Organisationsteam um Sandra Gerken-Hafemann wartete gespannt, welche und wieviele ­Interessierte überhaupt zu dem bunten Tag kommen würden. Im Vorfeld befestigten die Grünröcke ein Werbebanner am Rathaus, verteilten Plakate sowie Handzettel und machten sogar per ­Radio auf sich aufmerksam. Auf dem ­Achimer Wochenmarkt war der Verein mit seinem Fanfarenzug ebenfalls ­präsent.

Am Tag der offenen Tür eröffnete derselbe Fanfarenzug mit einem Konzert vor den Toren des Schützenhauses die Veranstaltung. ­Damit sich die Gäste, die übrigens zahlreich erschienen, über den Schießsport ein Bild machen ­konnten, präsentierten die Sportschützen des Vereins – von der ­Jugend bis zu den Senioren – ­verschiedene Disziplinen: etwa

die Lichtpunkt-Anlage, Luftdruck, Feuerwaffen und alle Pistolenarten. Auch die Besucher durften unter fachmännischer Aufsicht ihr ­Geschick erproben. Junge Fest­besucher durften die computer­gesteuerten Lichtpunkt-Anlage testen, die per Laser, also ohne ­Munition funktioniert.

Um den Gästen die Vereins­geschichte und den Sport nahezubringen, hatte der SV Bildwände aufgestellt. Begrüßt wurden die ­Besucher zudem von einem Schützenbruder in der Nachbildung einer historischen Uniform von der ­Jahrhundertwende. Für die Kinder wurden im Schützengarten eine Hüpfburg und etliche Spielgeräte aufgebaut. Für das leibliche Wohl sorgte die Damenabteilung mit Kaffee und Kuchen. Auch der Grill war fest in Schützenhand.

Das Fazit, das die Grünröcke am Ende ihres Tags der offenen Tür ­zogen, war höchst positiv. Das ­Interesse war groß und der Verein erhofft sich, dass ein paar Neugierige sich dem Vereinsleben

anschießen.