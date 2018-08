„Wahrscheinlich nehmen wir unseren alten Porsche mit“, kündigt Frese an, der sich mit seinem Kompagnon Stern auch die Geschäftsführung von CarFactum teilt.

Unmittelbar nach ihrer Meisterprüfung erfüllten sich die beiden jungen Männer einen schon lang gehegten Wunsch, nämlich schon ganz bald auf eigenen Füßen zu

stehen. Dabei erfüllte sich dieser Traum schneller als sie sich zunächst vorstellen konnten. Alles begann in der Meisterschule. Dort lernten sich die beiden kennen und schätzen, unterstützten sich beim Lernen und merkten schnell, dass ihre Vorstellungen ziemlich nah beieinander lagen. „Dass die Selbstständigkeit dann doch so schnell kommen würde, hätten wir nicht gedacht“, erinnert sich Frese.

Aber das unerhoffte Angebot einer freien Immobilie in Achim führte dazu, dass aus den Kfz-Meistern schneller Inhaber und Geschäftsführer wurden als gedacht. Noch während des Besuchs ihrer Meisterschule haben die beiden Autofans ihre Werkstatt mehrere Monate lang renoviert. „Eine Doppelbelastung, die eigentlich nur mit echter Leidenschaft für ein gemeinsames Ziel zu meistern ist“, erklärt sich Frese heute den erfolgreichen Ausgang des Projektes. Denn beide bestanden ihre Meisterprüfungen und konnten so schnell die eigene Werkstatt eröffnen. „An Fahrzeugen herumzuschrauben, war schon immer unsere Leidenschaft“, erklärt Stern. A

Als Jugendliche waren es erst Motorroller, später Autos, die beide begeisterten. Dass daraufhin die Kfz-Lehre und direkt im Anschluss die Meisterschule folgte, ist da nicht verwunderlich. „Wir beraten unsere Kunden wie unsere Freunde“, machen die Inhaber klar. Der Fokus ihrer Arbeit bei CarFactum liegt in der Autoreparatur von Fahrzeugen aller Marken. Darüber hinaus bieten die beiden weitere Dienstleistungen an, die auch in den großen Autowerkstätten üblich sind. In der Max-Planck-Straße 4 kann man sowohl eine ganz normale Jahresinspektion als auch eine Getriebespülung sowie Folierungen machen lassen. Die freie Autowerkstatt bietet zudem Tüv, Achsvermessung und Bremsarbeiten. Eine Fahrzeugaufbereitung und Diag­nose­arbei­ten sind genauso möglich wie die Reparatur von Unfallschäden. Da die Immobilie im Gewerbegebiet schon vor ihrer Zeit einen Reifenhandel anbot, haben die beiden Inhaber von CarFactum auch diese Leistung in ihr Portfolio aufgenommen. „Die Einlagerung der Räder gehört zum guten Service dazu“, erklärt Frese. Eine weitere Leistung im vielfältigen Angebot der Autowerkstatt ist zudem der Klimaanlagenservice. Nicht zuletzt bietet die Autowerkstatt auch einige besondere Gebrauchtwagen zum Verkauf an, von denen sie den einen oder anderen am Sonntag mit zum Boxenstopp bringen werden. „Unsere Kunden schätzen an unserem Service, dass wir von der kleinsten Delle über die Inspektion bis hin zur Reparatur eines Unfallschadens immer eine Lösung finden“, erklären die Kfz-Meister.

Die Werkstatt ist montags bis freitags jeweils von 8 bis 12.30 Uhr und von

13 bis 18 Uhr geöffnet. Die vollständigen Kontaktdaten finden Interessierte auf der sich noch im Aufbau befindlichen Internetseite www.carfactum.de.