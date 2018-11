Vorher stand dort ein historisches dessen Geschichte bis in das Jahr 1843 zurückgeht.

Auf dem damaligen Ackerstück ließ Kötner Hinrich Meislahn das ursprüngliche Haus errichten. In den folgenden Jahren ging das Gebäude in verschiedene Eigentümer über, ehe es 1878 von Carl Friedrich Franke gekauft wurde. Dieser betreibt dort ein kleines Gemischtwarengeschäft. 1886 übernimmt dessen Sohn August das Anwesen und eröffnet neben dem Geschäft seines Vaters eine Gastwirtschaft. Im März 1900 erfolgt die Aufstockung des Hauses und daran anschließend die Eröffnung des Hotels mit Restaurant unter dem Namen Frankes Hotel. Dieses wird durch die gute Küche und den Ausschank von erlesenen Weinen zum ersten Haus am Platz. Die Räumlichkeiten werden unter anderem für Kreistagssitzungen und plattdeutsche Abende am Kamin genutzt. Seit 1903 besitzt August Franke für Achim den Alleinausschank von Bier aus dem König­lichen Hofbräuhaus in München. 1908 schließt das Gemischtwarengeschäft. 1926 übergibt August Franke nach 40 Jahren seine Gastwirtschaft an Friedrich Schreiber aus Bremen. Der Achimer bleibt

allerdings Eigentümer des Hauses. Kurze Zeit später übernimmt Frankes Schwiegersohn Walter Koch die Gastwirtschaft. Nach dem Tod von August Franke im Jahr 1938 geht der Besitz des Gebäudes in die Hände des Rechtsanwaltes und Notars Paul Baland über. Nach dessen Tod 1957 übernimmt Rechtsanwalt Heinz Kramer die Kanzlei. 1979 wird das geschichtsträchtige Haus an den Architekten Günter Barfuß verkauft. Bis zum Abriss des Gebäudes 1989 – aufgrund der Verlegung der Hauptverkehrsstraße – befinden sich nacheinander mehrere Geschäfte an der Obernstraße 63. Im Januar 1990 wird das Richtfest des heutigen Pressehauses gefeiert.