Man sagt, das erste Auto in Oyten gehörte Hermann Bartelheimer. (Heimatverein Oyten)

Jahrhundert hinein musste die

damalige Dorfschaft Handwerkserzeugnisse in Bremen tauschen, kaufen – oder schmuggeln. Mit der Kircheinweihung 1862 in Oyten siedelten sich immer mehr Handwerker an, die ihre selbst gefertigten Waren und Geräte direkt vor Ort verkauften. Einige der Betriebe existieren noch heute.

Mit der Inbetriebnahme der Eisenbahnlinie von Bremen nach Hannover 1847 sowie der Eröffnung der Strecke von Bremen nach Harburg löste sich Oyten aus der dörflichen Isolation. Die Bauern konnten ihre Waren schneller und besser absetzen. Der Handel nach Bremen wurde allerdings durch eine Sonderstellung erschwert. Die Hansestadt hatte nach Gründung des Zollvereins einen Sonderstatus inne: Sie galt als Freihandelsbezirk. Das bedeutete, dass Waren, die von Oyten dorthin „exportiert“ wurden, mit Zöllen belegt waren, umgekehrt aber nicht.

Die ersten Maurerbetriebe in Oyten können auf die Jahre 1906 und 1914 datiert werden. (Heimatverein Oyten)

So entstand ein lebhafter Schmuggel – trotz der strengen preußischen Grenzkontrollen. Wer erwischt wurde, musste hohe Geldstrafen zahlen. Wiederholungstäter landeten im Gefängnis. „Mit der Aufhebung der Sonderstellung Bremens hörte diese Herrlichkeit auf“, heißt es in „Ein Heimatbuch“ (1979) des Heimatvereins Oyten.

In diesem ist ein weiterer Meilenstein dokumentiert, der Einfluss auf die gewerbliche Entwicklung hatte. Oyten gehörte anfangs zum Kirchspiel, also zum Pfarrbezirk Achim. Nach Fertigstellung der Kirche in Oyten wurde der Ort 1862 zum Kirchspiel ernannt. In der Folgezeit siedelten sich Gewerke an. Vor und nach der Kirchzeit verkauften sie direkt ihre Waren.

Ein weiteres Hindernis für „freie“ Handwerker waren bis ins 19. Jahrhundert die Zünfte. Wer nicht Mitglied war, galt als Bönhase und

wurde teils mit Polizeigewalt an der Ausübung des Berufs gehindert. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Gewerbefreiheit eingeführt.

Im Zuge dieser historischen

Gegebenheiten entwickelten sich auch in Oyten Handwerk und Handel. 1874 entstand ein Kaufge-

werbe für Lebensmittel, Gerätschaften und Kurzwaren. In dem Gebäude an der Dorfstraße war auch die Post beheimatet. Mit zu den ersten Handwerkern im Ort gehörte Bäcker Oehlkers, der sich 1891 im Alten Kontrolleurshaus ansiedelte. Frühzeitig gab es auch Schuhmachereien: Drewes an der Dorfstraße und Vogelsang 1903 an der Hauptstraße. Das erste Schlachtgeschäft folgte 1905 mit Inhaber Hinrich Biesewig.

Trotz aller Geschäftsgründungen gab es eine Besonderheit. Leonard Schilling ging noch um das Jahr 1900 mit seinem Warenkorb auf dem Rücken durch die Stadt und bot zum Beispiel Wolle an. Er war „Kiepenkerl“.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts folgten weitere Geschäfte aus unterschiedlichen Branchen. Dies hing natürlich mit der technischen Weiterentwicklung zusammen. 1924 entstand das erste Elektrofachgeschäft – gegründet von Hermann Sembach. Die ersten Maurerbetriebe können auf 1906 und 1914 datiert werden. Und es brauchte Geldinstitute. Die heutige Volksbank wurde 1907 von

15 Genossen gegründet. Die Zweigstelle der Kreissparkasse in Oyten ist aus der damaligen Spar- und Leihkasse Achim (1909) hervorgegangen. Weiter zurück in der Historie stößt man auf das Schmieden. „Die Wechselbeziehung von Bauer und Schmied sicherte die Lebensfähigkeit der Dorfgemeinschaft. Der eine war des anderen Brotgebers“, schrieb Karl Buse, einer der Beteiligten an „Ein Heimatbuch“. Das Schmiedehandwerk geht in Oyten bis ins Jahr 1620 zurück.

Spannend ist zu sehen, dass einige Betriebe, die in der zweiten Hälfte des 19. und Anfang des

20. Jahrhunderts entstanden, bis heute existieren. Dazu gehört die 1897 von Cord Fischer ins Leben gerufene Tischlerei, die heute noch in der vierten Generation geführt wird. Das Autohaus Höper hat seine Wurzeln im Jahr 1927. Damals war es eine Werkstatt für Fahrräder und Motorräder. Die Fleischerei Biesewig wurde 2018 nach 112 Jahren geschlossen.

