Das Achimer Königshaus (hier eine Aufnahme aus dem vergangenen Jahr) sucht am Wochenende nach würdigen Nachfolgern. (SV Achim)

Man darf also ­gespannt sein und sich auf viele Highlights freuen – ob feierlicher Zapfenstreich am Freitag, Königsproklamation mit Ball am Samstag oder Familiensonntag.

Los geht es am Freitag, 12. Juli. Der erste Schützenfesttag steht im Zeichen der Festumzüge und des Zapfenstreichs in der Achimer ­Innenstadt. Um 17.30 Uhr treffen sich die Umzugsteilnehmer am Schützenhaus und ziehen dann los, um König Harry Murken abzuholen. „König Harry, der bekanntermaßen der älteste König der Vereins­geschichte ist, hat den Verein im vergangenen Schützenjahr gut vertreten“, lobt der Vorstand. Einen großen Schatten über das Jahr 2018 warf allerdings der plötzliche Tod des ersten Vereinsvorsitzenden Wolfgang Kuckuck. Mit Robert ­Bonin wurde bei der Vollversammlung im Juni ein würdiger Nachfolger für den Vorsitz gefunden. Sein ehemaliges Amt als Stellvertreter übernimmt jetzt Marco Evers.

Im ehrenden Gedenken an Wolfgang Kuckuck wird nun das große Schützenfest begangen. Da das ­Königshaus um Harry Murken und Königin Christa Murken, seine Schwiegertochter, in Bremen wohnt, suchten die Regenten einen alternativen Zielpunkt für den Festumzug in Achim. Vorjahres­königin Heike Wimmer-Bonin half gern aus und empfängt nun die Kompanie sowie die Damenabteilung noch einmal an ihrer Residenz. Der Abmarsch des großen Umzugs samt Majestätenriege in die Innenstadt ist für 19.30 Uhr vorgesehen. Nach Ankunft der Gruppe auf dem Büchereivorplatz stellen sich der Fanfarenzug Achim und der Spielmannszug Melchiorshausen auf, um den Zapfenstreich zu spielen. Mit diesem feierlichen Auftakt beginnt offiziell das Schützenfest. Der Verein möchte anschließend den ersten Abend der Feier gemeinsam mit allen Achimern verbringen. Für Bewirtung wird gesorgt.

Am Samstag wird es dann sportlich und ziemlich spannend. Denn nach dem Wecken mit den Fanfarenzug stehen am Vormittag die Wettkämpfe um die Königswürden auf dem Programm. Bereits um 12.30 Uhr wird das Ergebnis verkündet und die neue Majestätenriege werden feierlich proklamiert. Anschließend stärken sich die Vereinsmitglieder mit einem gemeinsamen Mittagessen.

Außerdem werden Preise und Pokale vergeben. Schon im Vorfeld des Schützenfestes fanden mehrere Abende mit Schießwettbewerben um diese begehrten Trophäen statt. Ebenso hatten die ehemaligen Soldaten von der geschlossenen Achimer Kaserne die Möglichkeit, ihren Soldatenkönig auszuschießen. Am Abend lockt der große ­Königsball mit den frisch gekürten Majestäten. Dafür werden ab 19.30 Uhr die befreundeten Vereine empfangen und ab 20 Uhr soll zu Musik von DJ Heiko gefeiert werden. Alle Achimer sind dazu herzlich eingeladen.

Der Sonntag ist ein Familientag. Wer möchte, kann ab 9 Uhr im Schützenhaus gemütlich frühstücken. Hierzu sollte man sich möglichst anmelden. Anschließend können sich die Kinder auf eine Hüpfburg, ein Karussell und diverse Spielgeräte freuen. Außerdem locken sportliche Wettkämpfe für jedermann. „Für die Erwachsenen gibt es einen Teller der Stadt Achim und für die Schüler sowie Jugendlichen werden Preise ausgelobt“, verspricht der Vereinsvorstand.

Ab 11 Uhr spielt der Fanfarenzug zum Konzert auf – und um Punkt

11.11 Uhr wird der Achim-Ost-­König proklamiert, der in der gleichnamigen Gemeinschaft bereits im Vorfeld des Schützenfestes ermittelt worden ist. Gegen 16 Uhr klingen der Familientag und das große Schützenfest dann allmählich aus.