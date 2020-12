Ingrid Köthe erinnert sich an vergangene Weihnachtsfeste. (Sven Hoppe, dpa)

Eins fing an: „Es wird mit jedem Tage toller, endlich hab’ ich meinen Roller von dem lieben Weihnachtsmann, der noch öfter kommen kann.“ Oder auch: „Von drauß’ vom Walde komm ich her, ich muss euch sagen es weihnachtet sehr …“

In einem Jahr, wir wohnten im Haus meiner Großeltern und ich war neun oder zehn Jahre alt, waren ein anderes Mädchen und ich auf einer Weihnachtsfeier als Engel verkleidet, mit langen weißen Nachthemden und einem Goldband im Haar, das wir zu diesem Zweck offen tragen durften, und wir haben gesungen: „Am Weihnachts­baume, die Lichter brennen …“

Und dann kam die Strophe: „Zwei Engel sind hereingetreten, kein Auge hat sie kommen seh’n …“ Das war für uns sehr feierlich, als wir so zu dem Gabentisch marschierten und dann an die anderen Kinder Geschenke verteilen konnten.

Mit den Geschenken war es zu der Zeit nicht so üppig wie heute. Es gab zwei, drei Geschenke und eine bunte Weihnachtstüte, die mit Plätzchen und als Besonderheit mit einer Apfelsine – zu der Zeit noch absolute Mangelware – gefüllt war.

Von meiner Tante und meinem Onkel habe ich in einem Jahr, ich war sieben oder acht Jahre alt, die schwarze Blockflöte meines Onkels bekommen, die noch heute in meinem Schreibtisch zu finden ist. Da sie keine Tasche hatte, in der man sie aufbewahren oder transportieren konnte, hat mir meine Mutter einen roten Samtbeutel genäht, auf den ich mächtig stolz war. Gewappnet mit diesem edlen Stück habe ich dann in der Stadt mit der Familie einer Freundin, in der auch alle musiziert haben, in deren Kirchengemeinde gespielt.

Unvergessen ist auch ein Weihnachtsfest als ich in der Vorweihnachtszeit mit den Jugendlichen der Kirchengemeinde des kleinen Dorfes, in dem ich damals lebte, das Krippenspiel eingeübt habe. Ich hatte Angst vor dem Heiligen Abend zu Hause mit meiner Mutter und meinen beiden kleinen Brüdern, damals fünf und sieben Jahre alt. Denn es war das erste Weihnachten nach dem Tod vom Vater, der am zweiten Weihnachtstag vor einem Jahr gestorben war. Aber durch das Krippenspiel waren alle von den gar zu traurigen Gedanken abgelenkt, und wir haben Weihnachten dann gut überstanden.

Ich erinnere mich auch noch sehr genau an die verschiedenen Weihnachtsmänner, die später zu unseren eigenen kleinen Kindern kamen. Weil manchmal der Vater diese Funktion übernommen hatte, und die Kinder zuerst fasziniert dem ganzen Wissen des Weihnachtsmannes über die verschiedenen Aktionen im Jahr zuhörten und irgendwann doch auch ängstlich wurden, geschah es, dass plötzlich ein Kind unter dem Teppich verschwunden war und sein Zwillingsbruder für ihn in die Bresche springen musste, um zu erklären, dass der Bruder seine Brille, die er gerade nicht trug, doch nur vergessen hatte.

Ingrid Köthe